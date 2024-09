El Constitucional no es pronunciarà sobre l'amnistia fins a l'any que ve

Foto: EuropaPress

El Tribunal Constitucional (TC) no preveu pronunciar-se fins al proper any sobre la Llei d'Amnistia aprovada a favor dels implicats en el procés independentista català i respondrà a la qüestió d'inconstitucionalitat formulada pel Tribunal Suprem abans que a recursos com el del PP i els altres que es puguin presentar.

Així ho han explicat fonts de la cort de garanties, que detallen que passaran com a mínim sis mesos fins que se'n conegui el criteri. El primer pronunciament del TC sobre l'amnistia podria trigar fins a un any, avisen. En qualsevol cas, el TC començarà des de la setmana que ve a estudiar el perdó al 'procés'.

El Ple es reunirà per decidir si admet a tràmit la qüestió d'inconstitucionalitat del Suprem sobre el delicte de desordres públics. Va ser el juliol passat quan la Sala Penal, la que va jutjar els líders independentistes catalans i s'ha oposat a amnistiar el delicte de malversació, es va dirigir al Constitucional en considerar que l'article 1 de la llei vulnera el dret constitucional a la igualtat i els principis de seguretat jurídica, proscripció de l'arbitrarietat i l'exclusivitat jurisdiccional.

El Suprem va decidir acudir al TC després d'estudiar el cas de dos condemnats per desordres públics per uns fets ocorreguts a Girona després de la sentència que va condemnar l'exvicepresident català Oriol Junqueras i altres caps del procés. Les fonts consultades avancen que el Constitucional admetrà a tràmit la pregunta formulada pel Suprem, que tindrà prioritat a la cort de garanties, de manera que marcarà el camí per a la resolució dels posteriors recursos d'inconstitucionalitat i empara.

RECUSACIÓ DE MAGISTRATS

Aquest mateix dijous, el Partit Popular ha registrat un recurs d'inconstitucionalitat contra l'amnistia, al qual se sumaran previsiblement els propers dies --el termini per recórrer s'esgota el dia 11-- la majoria de comunitats autònomes on governen els populars '. També s?espera el de Castella-la Manxa, del socialista Emiliano García-Page, molt crític amb l?amnistia.

El ponent sobre l'admissió o no a tràmit del recurs del PP serà José María Macías, exvocal del Consell General del Poder Judicial i magistrat al TC a proposta del mateix partit d'Alberto Núñez Feijóo. Els populars, a més, han demanat la recusació de tres magistrats al·legant que la cort ha de ser "imparcial" i "independent" a l'hora d'analitzar aquesta norma.

Des del PP busquen apartar de la deliberació de l'amnistia el president del TC, Cándido CondePumpido, i els dos membres que procedien del Govern de Pedro Sánchez, l'exdirectora general de Moncloa Laura Díez i l'exministre de Justícia Juan Carlos Campo, que ha anunciat que s'absté a la qüestió del Suprem. Campo ja va presentar la seva abstenció l'any passat per a un recurs d'empara presentat per un particular contra l'admissió a tràmit de l'esborrany de l'amnistia per part de la Mesa del Congrés.

L'exministre va al·legar llavors que s'apartava per salvaguardar la "imparcialitat" del TC, després que als informes sobre els indults als condemnats pel 'procés' que va firmar quan era titular de Justícia plasmés que l'amnistia li semblava "inconstitucional".