La sospita sobre Zapatero: ¿Ha participat a l'exili d'Edmundo González?

Foto: EuropaPress, CanvaPro d'alexsl

La implicació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero en l'operació per portar Espanya a Edmundo González des de Veneçuela ha estat confirmada per un alt càrrec del Ministeri d'Exteriors espanyol. Tot i això, la naturalesa exacta del seu rol continua sent un misteri.

Tot i les declaracions oficials que insisteixen que Zapatero no actua com a "enviat" o "mediador" del Govern de Pedro Sánchez davant el règim de Nicolás Maduro, diverses fonts han admès a Heraldo que els seus moviments a Veneçuela sempre són coneguts per endavant Moncloa degut a la delicadesa de la situació.

Des que l'expresident del Govern socialista va participar com a observador de les eleccions del 28 de juliol passat a Veneçuela , la seva activitat pública ha estat pràcticament inexistent. En aquests comicis, organitzats sota el control del Consell Nacional Electoral, es va declarar una ajustada victòria de Maduro sobre González, cosa que ha mantingut Zapatero allunyat dels focus i sense adherir-se a la condemna emesa per 31 exmandataris iberoamericans més sobre les violacions de drets humans al país sud-americà.

El paper de Zapatero a Veneçuela ha suscitat especulacions i sospites des que, el 2018, donés un "volant" inesperat cap al suport al chavisme, fet que va provocar que l'oposició veneçolana deixés de reconèixer-lo com a mediador neutral i comencés a considerar-lo un aliat de Maduro . Segons algunes fonts, aquest canvi es va produir arran de la seva relació amb la vicepresidenta veneçolana Delcy Rodríguez, amb qui hauria desenvolupat una amistat després de conèixer-la a través del llavors moderat diputat Timoteo Zambrano.

Des de llavors, les acusacions que Zapatero s'ha convertit en un "titella" del chavisme han estat constants. Alguns sectors de l'oposició veneçolana fins i tot afirmen que l'expresident espanyol ha obtingut beneficis econòmics, com la suposada explotació d'una mina d'or facilitada per Maduro, encara que aquestes afirmacions no tenen proves concloents i han estat qualificades com a "surrealistes" pel mateix Zapatero.

Per part seva, el ministre d'Exteriors, José Manuel Albares, ha defensat el treball de Zapatero a Veneçuela, destacant la seva "acció positiva" per alliberar presos polítics durant el mandat de Mariano Rajoy. Tot i això, la manca de transparència sobre els seus veritables motius i objectius a Caracas continua alimentant la desconfiança tant dins com fora d'Espanya, on l'oposició ha preferit cedir la mediació a altres països europeus com França, Alemanya o Noruega.