Soraya Sáenz de Santamaría, nova consellera externa de Cuatrecasas a partir de gener de 2024

Soraya Sáenz de Santamaría surt de la Junta Directiva - EP

El despatx d'advocats Cuatrecasas ha anunciat el nomenament de Soraya Sáenz de Santamaría , advocada i exvicepresidenta del Govern, com a nova consellera externa. L' advocada deixarà les seves responsabilitats actuals a la cúpula directiva i al consell administratiu de la firma per assumir el seu nou càrrec a partir de l ' 1 de gener de 2024 .

Segons ha detallat Cuatrecasas en un comunicat, després de més de cinc anys com a sòcia, advocada i adjunta a la presidència, Sáenz de Santamaría "obrirà una nova etapa" a la seva trajectòria professional, deixant d'exercir activament l'advocacia. A partir del gener, les seves funcions inclouran "recolzar l'equip de direcció", "representar internacionalment" la firma davant diverses institucions i organitzacions, i "seguir prestant assessorament estratègic". L'expolítica romandrà al Consell d'Administració fins al 31 de desembre de 2023 .

Sáenz de Santamaría ha valorat aquesta transició com un canvi positiu en la seva carrera professional, descrivint el seu temps a la cúpula de Cuatrecasas com una etapa "intensa i apassionant". També ha expressat la seva il·lusió per "obrir una nova etapa" al despatx en "un moment de grans desafiaments". En aquest nou rol, s'enfocarà al desenvolupament del Pla Estratègic 2024-2026 ia l' expansió internacional de la signatura.

Durant el seu temps a Cuatrecasas, l'exvicepresidenta del Govern ha liderat la pràctica de 'Corporate Compliance' i ha estat responsable de sectors estratègics, així com del control d'inversions exteriors a l'àrea de dret mercantil.

El president executiu de Cuatrecasas, Rafael Fontana , ha elogiat la trajectòria de Sáenz de Santamaría, assenyalant que és "una advocada excepcional, d'enorme vàlua i amb grans dots de gestió". Tot i que lamenta la pèrdua d'"una gran sòcia", Fontana ha destacat que Cuatrecasas guanya "una consellera externa molt valuosa".