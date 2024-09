La ministra Isabel Rodríguez, citada a un acte de conciliació amb el nuvi d'Ayuso

Foto: EuropaPress

La ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha estat citada per un jutjat de Madrid per a un acte de conciliació el proper 5 de novembre , arran d'una demanda interposada per Alberto González Amador, parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso .

EL NUVI D'AJÚS LI RECLAMA 20.000 EUROS PER INTROMISSIÓ IL·LEGÍTIMA AL SEU DRET A L'HONOR IA LA INTIMITAT

González Amador sol · licita una indemnització de 20.000 euros pel que considera una intromissió il · legítima en el seu dret al ' honor ia la intimitat .

La disputa legal sorgeix arran d'unes declaracions realitzades per Rodríguez en una roda de premsa posterior al Consell de Ministres del 19 de març, on va afirmar que “la majoria d'espanyols i espanyoles no cometen delictes per accedir a l' habitatge ”. González Amador interpreta aquestes paraules com un atac directe cap a ell i la seva parella, atès el context mediàtic en què es van esmentar.

No és la primera vegada que González Amador va als tribunals per motius similars. La vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero , també va ser citada prèviament a un acte de conciliació per la mateixa raó. Montero havia exigit explicacions a Díaz Ayuso per "viure en un pis que es va pagar amb un frau a la Hisenda Pública " i que estava relacionat amb " comissions respecte a les màscares en la pitjor situació de pandèmia ".

Les dues ministres feien referència a una informació en què s'indicava que la Fiscalia havia presentat una denúncia contra González Amador per un presumpte frau fiscal superior a 350.000 euros. A més, la publicació assenyalava que Díaz Ayuso residia en un pis d?un milió d?euros adquirit mentre Hisenda investigava la seva parella.

Mentrestant, les demandes presentades pel nuvi de Díaz Ayuso contra la ministra Diana Morant , la regidora de l'Ajuntament de Madrid Rita Maestre , el diputat socialista José Zaragoza , el director de comunicació del PSOE Ion Antolín , així com contra tots dos partits com a persones jurídiques , estan encara en espera de resolució.

L'acte de conciliació és un procediment previ a la presentació formal d'una demanda, per la qual cosa hi ha la possibilitat que les dues parts arribin a un acord per evitar un judici. Tot i això, si no s'arriba a un consens, González Amador podria procedir amb la demanda per la suposada vulneració del seu honor i intimitat, estenent el conflicte als tribunals.