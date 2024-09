Condemnat a 7 anys de presó un exconseller del Govern d'Esperanza Aguirre

Arxiu - L'exconseller madrileny Alfredo Prada en arribar al judici a l'Audiència Nacional, a 4 de març de 2024, a Madrid (Espanya). - Carlos Luján - Europa Press - Arxiu

L'Audiència Nacional (AN) ha condemnat set anys de presó a qui va ser vicepresident i exconseller de Justícia de la Comunitat de Madrid al primer Govern d'Esperanza Aguirre, Alfredo Prada, per delicte continuat de prevaricació en concurs medial amb delicte continuat de malversació agreujada per 24 contractes per un total de 40 milions d'euros a la construcció del projecte fallit del Campus de la Justícia entre els anys 2005 i 2011.

A la sentència, a la qual ha tingut accés Europa Press, el tribunal condemna pel mateix delicte a penes de tres anys i mig de presó quatre empleats que van formar part de l'equip directiu d'aquest projecte, ja que els considera cooperadors necessaris: Isabelino Banys (director general tècnic) Alicio de las Heras (director financer), Andrés Gómez Gordo (director de l'àrea de Seguretat) i Félix José García de Castro (lletrat assessor).

A tots els condemnats, no obstant, l'AN els aplica l'atenuant de dilacions indegudes i els absol del delicte de frau contra les administracions públiques que els atribuïen les acusacions exercides pel Ministeri Fiscal i la Comunitat de Madrid.

Un sisè acusat, Mariano José Sanz (subdirector general tècnic), ha estat absolt pel tribunal, en entendre que un màster de què va gaudir va ser pactat en concepte d'indemnització pel seu acomiadament.

Els magistrats estableixen a més que l'exconseller Prada, Baños, De las Heras i Gómez Gordo hauran d'indemnitzar conjuntament i solidàriament la Comunitat de Madrid en la quantitat de 40.482.735,78 euros, i subsidiàriament en defecte dels anteriors respondrà civilment per aquesta quantitat Garcia de Castro.

Sense previsió econòmica ni controls

A la sentència, l'AN explica que Campus de la Justícia i els acusats, tots ells membres de la mesa de contractació, van dur a terme una "intensa activitat de contractació en què van obviar tota previsió econòmica, van prescindir de qualsevol estudi de costos, van eludir els controls administratius prescindint dels Serveis Jurídics de la Comunitat de Madrid, infringint la normativa aplicable i externalitzant pràcticament tota l'activitat de la societat, que tenia un nombre molt escàs d'empleats per dur a terme la tasca”.

"Els contractes subscrits es van allunyar cada vegada més de l'objecte social i la construcció d'una ciutat de la justícia va deixar de ser l'objectiu principal", afegeix la resolució, "per convertir-se en un pretext o excusa per celebrar tota mena de contractes l'objecte dels quals es troba més a publicitar el Campus que a la pròpia execució del projecte", en especial l'encàrrec a l'arquitecte britànic Norman Foster perquè dissenyés diversos edificis del complex.

En aquest sentit, recull que Prada va ser el que va anar a Londres per entrevistar-se amb Foster i qui va decidir contractar-lo sense cap justificació.

Els contractes irregulars, assenyala l'AN, "no beneficien gens l'objecte social per múltiples raons, com pot ser l'absoluta manca de relació entre l'activitat contractada i l'execució del projecte o pel seu cost excessiu que supera completament la capacitat econòmica de la societat" , per la seva inutilitat de cara a l'objecte social, per la seva inadequació per a la fase de desenvolupament del projecte”.

Per als magistrats, aquests contractes es van allunyar de l'objecte social del Campus i el preu que es va pagar per ells "és diners que es van distreure del seu legítim fi", ja que la construcció del complex "mai no es va fer realitat i la despesa excessiva utilitzada en la contractació va ser una de les causes del fracàs del projecte”.

Malversació greu

El tribunal expressa que la malversació ocasionada en el projecte és de "suma gravetat", ja que només cal considerar que el contracte subscrit amb Foster & Partners i l'abonament a les empreses consultores amb què treballava l'estudi va costar a les arques públiques més de 13 milions d'euros, als quals cal afegir els costos dels altres 23 contractes enjudiciats, la suma dels quals arriba als 40 milions d'euros.

Aquesta quantitat, subratlla, és d'una "extraordinària rellevància" i ha fet malbé de forma clara el servei públic, tot recordant que la urbanització i edificació d'un complex que allotgés totes les seus judicials de la capital no s'ha aconseguit culminar.

Els magistrats incideixen que el "fracàs" del projecte es va deure en gran part a "les despeses sense límit dedicades a fins que guardaven poca relació amb l'objecte social, despeses supèrflues o inútils en què es va emprar gran quantitat de recursos sense previsió de cap cost".

Elecció d'empreses segons els "desitjos" de Prada

Sobre el delicte de prevaricació, el tribunal ho atribueix a la celebració d'uns contractes allunyats de les finalitats que constitueixen l'objecte de la societat i que es va imposar la voluntat dels acusats, especialment del llavors conseller Prada, “però també dels altres , que és l'elecció directa, d'acord amb els seus desitjos, de les empreses que seran contractades".

A parer seu, la implicació de Prada en els 24 contractes objecte d'aquest judici està "sobradament acreditada", no només perquè és qui signa els contractes en representació de Campus, "sinó també perquè té una participació decisiva en l'elecció dels adjudicataris prescindint del procediment administratiu".

"Bé mitjançant la convocatòria del concurs, en els casos en què n'hi va haver, i posterior adjudicació, bé mitjançant l'elecció directa de l'adjudicatari sense concurs obert o procediment negociat previ", precisa l'AN.

Al judici, la Fiscalia va sol·licitar 8 anys de presó per a Prada per delictes continuats de prevaricació i malversació, i 6 anys per als altres cinc acusats que van formar part de l'equip directiu del Campus a la primera etapa del projecte.

La causa es va obrir l'agost del 2018 quan el jutge instructor va admetre una denúncia de la Fiscalia Anticorrupció que es va basar en un informe de fiscalització de la Cambra de Comptes de Madrid del març del 2018 sobre el Campus que llançava diverses irregularitats.