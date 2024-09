Feijóo tanca un pacte migratori amb les Canàries que oferirà a Pedro Sánchez

Feijóo i Clavijo després de reunir-se a les Canàries - EP

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciat aquest dimarts que ha signat un acord amb el Govern canari sobre política migratòria que posarà a disposició de l'Executiu central per assolir acords i “desbloquejar” la situació.

Després de reunir-se a l'arxipèlag amb el president canari, Fernando Clavijo, el líder dels populars ha assenyalat que el document, titulat 'Pla d'acció contra el descontrol migratori', consta de nou punts, entre els quals destaca, en relació amb els menors migrants sols, una proposta, que s'ha de recollir a la Llei d'Estrangeria, i que compromet el Govern a fer-se càrrec del finançament de l'atenció d'aquests nens quan se superi el 100% de la capacitat d'una comunitat autònoma i també la gestió, a més a més del finançament, quan se superi el 150% de capacitat.

En relació amb aquests menors, també exigeixen la convocatòria urgent de les conferències sectorials d'Immigració i la d'Infància i Joventut per acordar els criteris de repartiment entre les CC.AA i el Govern; garantir que cap CC.AA quedi exempta de rebre menors no acompanyats; assegurar que els menors siguin menors abans de traslladar-los; posar a disposició de les CC.AA infraestructures de l'administració de l'Estat buides i en desús amb els recursos necessaris per a l'atenció i l'allotjament; i finançar un fons de contingència a favor de les CC.AA. per possibilitar recursos econòmics i financers per atendre els menors fins a la seva emancipació.

A més a més, el pacte inclou convocar urgentment la Conferència de Presidents; declarar l'emergència migratòria nacional; garantir el control en fronteres -millora del control policial, passaport de trànsit, més mitjans humans i materials comissaria d'Estrangeria, desplegament de forces a països de trànsit i origen, sol·licitar a la UE el desplegament de Frontex i de l'Oficina Europea d'Asil, i augmentar el personal en tramitació expedients de tornada; activar mecanismes de la UE com el trasllat de migrants a altres estats membres); ple ús de tots els fons UE disponibles; intensificar l'acció exterior d'Espanya amb països d'origen; revisar els fluxos d'informació entre CC.AA i Govern central; acordar entre Govern i CC.AA implementar el Pacte Europeu de Migració i Asil; i ratificar tots aquests punts a la Conferència de Presidents i les conferències sectorials corresponents.

"És un document que busca el consens, que busca solucionar problemes presents i futurs, que busca i troba un full de ruta perquè les comunitats autònomes i el Govern central tinguem una fórmula de cooperació ràpida en què cadascú compleixi les seves obligacions. És , per tant, una política migratòria ferma, solidària i rigorosa. Ens agradaria, doncs, que el Govern central s'unís a la visió d'Estat que avui es reflecteix en aquest document”, ha explicat Feijóo.

Objectiu: aturar la migració irregular

Pel que fa als objectius d'aquest acord, el líder del Partit Popular, ha indicat que, en primer lloc, cerca "parar la migració irregular"; en segon lloc, "salvar vides" i "preservar la seguretat de les persones", que aquestes siguin "ateses amb dignitat"; "que les institucions aclareixin les seves competències i les executin amb lleialtat institucional" i "que Espanya no sigui el refugi de les màfies que trafiquen amb persones".

"Espero que aquest pacte ajudi a parar la crisi de migració irregular que pateix Espanya", ha insistit.

Feijóo ha indicat que "Espanya en aquest moment és el país que pitjor està gestionant les fronteres" i ha afegit que "Canàries i Ceuta, són els llocs d'Espanya que més estan patint aquesta absència de gestió de política migratòria".

"Avui el meu missatge és extremadament clar, no deixarem sola les Canàries i les Canàries no pot pagar la inexistència de política migratòria del Govern central. Dic inexistència perquè només hi ha eslògans, o repartir el problema entre comunitats autònomes", ha subratllat.

A més, ha qualificat la política migratòria del Govern de Pedro Sánchez d'"inconsistent", perquè va "de bandada en bandada"; i d'"irresponsable" perquè, segons ha advertit, "el govern central no compleix les seves competències exclusives".

"Crec que la responsabilitat d'un partit d'Estat com el Partit Popular és estar també, no només formant part del govern, sinó solidaritzar-nos amb la resta de les comunitats autònomes on governa el Partit Popular. El govern central té una obsessió que és dividir, dividir els territoris, dividir els governs, les institucions i les persones. I el nostre compromís és unir i cooperar”, ha remarcat.