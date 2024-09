Circ al Senat: el PP acusa el PSOE de convertir Espanya en una "dictadura" i Bolaños respon

El ministre de la Presidència, Relacions amb les Corts i Justícia, Félix Bolaños, durant una sessió plenària al Senat, a 10 de setembre de 2024, a Madrid - EP

El ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha criticat la "apocalíptica" i "disparatada" intervenció de la portaveu del Grup Popular al Senat, Alicia García, a qui ha recriminat que parli d'"autocràcia" i que Espanya va "camí a una dictadura". Segons ell, el PP "mai" havia tingut "un nivell tan baix" entre els seus dirigents.

Així s'ha pronunciat al Ple del Senat, després que García hagi criticat les paraules davant el Comitè Federal del cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, assegurant que està disposat a governar tres anys "sense el concurs del Poder Legislatiu". Al seu entendre, "això se'n diu autocràcia i dictadura". "Això és l'estil sanxisme, menyspreu a la democràcia i mentides sense futur", ha postil·lat.

En la seva pregunta al ministre a la sessió de control al Govern al Senat, la portaveu del PP ha defensat un avançament electoral. "Hi haurà eleccions i aleshores entendran que van haver de respectar els resultats del 23 de juliol i no enfonsar el seu partit i Espanya amb pactes antinatura. ¿Fins en això emularan el dictador Maduro?", ha preguntat, per acusar el Govern de seguir " sense condemnar la dictadura" a Veneçuela ni "reconèixer la inapel·lable victòria d'Edmundo González com a president legítim".

El PP denuncia la col·lonització de les institucions

En aquest punt, ha demanat al Govern que se sumi a la iniciativa dels expresidents José María Aznar, Felipe González i Mariano Rajoy per portar Nicolás Maduro a la Cort Penal Internacional perquè això és "lo net i allò democràtic" mentre que "ho brut" és "colonitzar" les institucions com, al seu parer, ha fet amb el Banc d'Espanya o la "utilització de l'Advocacia de l'Estat i la Fiscalia com a bufet de defensa gratuïta de la família Sánchez-Gómez".

Tot seguit, Alicia García ha preguntat al Govern i al PSOE de què "llibertat parlen si són còmplices de Maduro". "¿De quina transparència parlen si no han explicat això de les maletes de Delcy ni els viatges de Zapatero? De quina igualtat parlen si han pactat amb Esquerra una Espanya de privilegis?", ha exclamat, per concloure: "La solidaritat no es negocia, la igualtat no es mercadeja i la llibertat d?Espanya no està en venda".

En el seu torn, Bolaños ha retret el PP que, després de l'estiu, segueixi "a l'autocràcia, a la dictadura i al tremendisme cada dia més ridícul". Dit això, ha presumit que Espanya avui "està creixent quatre vegades més que la mitjana europea", va camí de 22 milions d'afiliats a la Seguretat Social, té la taxa de temporalitat "més baixa de la història" i ha "resolt" la crisi "del procés sobiranista a Catalunya".

"I tenim els tres poders de l'Estat funcionant amb normalitat, el Poder Executiu, el Govern, el Poder Legislatiu i també el Poder Judicial, gràcies a l'acord que aconseguim precisament amb vosaltres per renovar el Consell després de cinc anys i mig de bloqueig", ha manifestat.

Segons Bolaños, a Espanya hi ha "més cohesió social i territorial" i les institucions "funcionen". "Jo no veig el problema", ha asseverat, per afegir que al PP li semblarà "un problema" no governar Espanya amb "els ultres" però "a la societat espanyola li sembla un alleujament".

Bolaños deúncia la "intervenció apocalíptica" del PP

En el seu torn, el ministre ha retret la bancada del Grup Popular que es posi dreta per aplaudir la portaveu. "Em crida l'atenció que una intervenció com la que vostè acaba de tenir, tan tremendista, tan apocalíptica, tan absurda, llevant dels seus seients a la bancada popular. Com està el PP, mai no ha tingut un nivell tan baix el Partit Popular a els seus dirigents Mai, mai", ha proclamat.

Així, ha dit que en tres minuts el PP ha parlat de "ser una autocràcia", d'"anar camí de dictadura", "de protegir dictadors" i que "suprimiran les eleccions". "En un PP de centre normal, raonable, vostè demà deixaria de ser portaveu del Senat i tot i això el seu grup s'ha aixecat en massa a aplaudir-la", ha manifestat.

Després de criticar la "col·lecció de disbarats" que ha exposat Alicia García, ha dit que les seves paraules evidencien que el Govern va pel camí que cal seguir i ha ressaltat que en el passat el PP ha fallat en les seves prediccions, com quan el 2022 apuntava a una crisi "profundíssima" o deia que el Partit Socialista faria president a Catalunya Carles Puigdemont.

"Cap d'aquestes prediccions passa el més mínim filtre de la realitat. Avui el PP està en un pla i la realitat està en una altra. Nosaltres seguim governant i bé. I vostès necessiten molt de soroll perquè no es vegi", ha finalitzat.