Ortega Smith va robar un objecte a Gibraltar i el penyal ha exigit a Espanya que el torni

El ministre principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha reclamat aquest dimarts a Espanya que lliuri el bloc de formigó d'un escull artificial que es va emportar el diputat de Vox Javier Ortega Smith l'any 2014 i que, segons va justificar el dirigent polític, intentava complicar la feina dels pescadors espanyols.

Durant el seu discurs pel Dia Nacional de Gibraltar, Picardo ha defensat que el Penyal "mai" renunciarà a la seva sobirania i que no permetran que es creuin "línies vermelles". "Quan un dels nostres béns sobirans hagi estat robat de les nostres aigües britàniques no descansarem fins a recuperar-lo, tardi el que tardi", ha expressat.

En aquest sentit, ha anunciat que el Govern de Gibraltar ha presentat una reclamació davant d'Espanya per recuperar el bloc de formigó bloc de formigó d'un escull artificial que es va emportar Ortega Smith el 2014 i que és present a l'entrada de la seu de Vox. "Recuperarem el nostre bloc", ha exigit, insistint que va ser robat d'aigües gibraltarenyes.

La petició ha estat immediatament resposta pel diputat de Vox en un missatge que ha publicat a la xarxa social X. “A veure, pirata Fabian Picardo. Si t'atreveixes vine tu a buscar-lo i t'ho portes a lloms. Gibraltar espanyol! Fora pirates del Penyal!", ha reaccionat Ortega Smith.

Per aquesta sostracció, Gibraltar va dictar una ordre de cerca i captura contra Ortega Smith, per ser després condemnat per la justícia gibraltarenya a deu anys de presó. El diputat va assegurar després que ho tornaria a fer, defensant que els pescadors espanyols "tenen dret a pescar a la badia d'Algesires".