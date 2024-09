Pedro Sánchez felicita la Diada i assegura que "és un bon moment per als optimistes"

Pedro Sánchez, president del Govern | Europa Press

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha felicitat aquest dimecres els catalans per la Diada i ha assegurat que Catalunya mira al futur amb "ambició, esperança i energies renovades", a més de reivindicar que "és un bon moment per als optimistes".

"En aquest onze de setembre, Catalunya mira al futur amb ambició, esperança i energies renovades. És un bon moment per als optimistes. Bona Diada!", ha expressat el cap de l'Executiu en un missatge en català a la xarxa social X, recollit per Europa Press.

En l’obertura del curs polític el passat 4 de setembre, Sánchez ja va dir que "és un bon moment per als optimistes i dolent per als agonies", fent al·lusió a l'"afany" de l'oposició per "torpedinar" i fer "tot el possible" perquè l’ambient al país estigués "dominat pel soroll, les males notícies, la incertesa".

"Espanya viu un dels seus millors moments de les últimes dècades. Són bons temps per als optimistes i dolents per als agonies. L'optimisme construeix societats. Fa avançar països", ha dit el president del Govern, reivindicant entre altres qüestions la "normalització" de Catalunya després dels indults i l'amnistia, així com l'impuls d’un sistema de finançament "més just" per a totes les comunitats després d'acordar una singularitat fiscal amb ERC.