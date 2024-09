El gir radical d'Ábalos: diu que no pot seguir amb "actitud seguidista" cap al PSOE

Ábalos, en una imatge recent. Foto: Europa Press / Canva Pro

L' exministre de Transports i exdirigent del PSOE, José Luis Ábalos, ha declarat que no pot continuar mantenint una "actitud seguidista" en el seu vot amb el grup socialista i ha advertit que, si volen comptar amb el seu suport, almenys haurien de consultar-lo. Tot i això, ha assegurat que no alberga "ànim de venjança en absolut" i ha aclarit que no hi ha hagut cap acostament amb el PP, ja que "no s'hi han dirigit per a res".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recollida per Europa Press, Ábalos, que ara pertany al grup mixt del Congrés, va respondre preguntes sobre la seva divergència de vot respecte al PSOE en recents votacions. L'exministre ha subratllat que el seu vot no ha "afavorit res" perquè, en cap d'aquelles ocasions, la seva postura diferent ha afectat el "resultat final". També va puntualitzar que es va comprometre a seguir defensant el "programa electoral" pel qual va ser elegit i que "cap de les qüestions votades" està relacionada amb aquest programa.

Ábalos va recordar que, encara que ja no està subjecte a la disciplina del grup socialista, havia mantingut una actitud "seguidista" donant suport a les decisions del PSOE. Tot i això, després de l'informe del Ministeri de Transports sobre la gestió de la compra de màscares durant el seu mandat —que va qualificar de "despropòsit"—, va considerar que la "relació de respecte i certa lleialtat, que s'hauria de basar en la reciprocitat, s'ha trencat", encara que, va puntualitzar, no per la seva banda.

L'exministre va insistir que no pot continuar amb una "actitud de seguidista" i que, si es vol comptar amb el seu vot, almenys haurien de "preguntar-li o dir-li alguna cosa", en lloc d'esperar que "simplement segueixi les instruccions" del grup socialista.

Ábalos també va denunciar que fins ara no ha pogut defensar-se de les "insinuacions i una mica més" sorgides al voltant del Cas Koldo i va reiterar que no ha comès "res il·legal". "Vaig actuar d'acord amb les exigències del moment i no he obtingut cap enriquiment personal; al contrari, el meu pas pel Govern em deixa en una situació econòmica pitjor que quan vaig entrar", va afirmar.

Davant la pregunta de si hi ha hagut un acostament amb el PP, Ábalos ho va negar rotundament, afirmant que "no" hi ha hagut cap contacte de "ningú". Ha assenyalat que "es veurà" quin serà el seu vot respecte al sostre de despesa i ha reiterat que no té "cap ànim de venjança ni de despit en absolut".