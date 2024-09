La resposta d'Albiol a Elma Saiz: "El govern d'Espanya ha de reaccionar"

Saiz i Albiol s'han embrancat a les xarxes. Fotos: Europa Press

L' alcalde de Badalona, Xavier García Albiol , no és dels que es mosseguen la llengua... ia última hora del passat dijous 12 de setembre va viure un nou episodi tens, amb intercanvi d'opinions a les xarxes socials, amb un càrrec del Govern d'Espanya . En concret, aquesta vegada va ser amb la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz.

Després de conèixer-se l'arrest d'un lladre multireincident (acumulava 58 arrestos), al seu perfil de X, on és molt actiu, assegurava que "ja podem contractar mil policies i posar-ne un a cada cantonada que aquí no passa res. El dia que un grup de veïns es cansi i linxi un d'aquests pocavergonyes no seré jo qui se sorprengui El que passa a Espanya amb aquesta gent no té nom".

Aquestes declaracions van ser contestades per la ministra Saiz, que usant la mateixa xarxa social que l'alcalde de Badalona va assegurar que aquestes afirmacions "no només defensen la violència, també l'animen".

Per això, la titular d'Inclusió va dir que les denunciaria a l'Observatori del Racisme i la Xenofòbia.

L'episodi final és que el mateix Albiol, un altre cop a X, va sortir al pas de les paraules de Saiz amb un vídeo d'uns 2 minuts de durada.

"El que he dit és que o s'actua o podem trobar que hi hagi algunes persones que es prenguin la justícia pel seu compte", comença Albiol, que es defensa llavors de les acusacions de "l'oposició i d'alguns membres del Govern d'Espanya" .

El primer edil badaloní continua el seu al·legat dient que “els veïns estan farts i no entenen com hi ha una persona en concret que ha estat detinguda 58 vegades, en 24 hores és al carrer i torna a estar robant”. "Des del dia 24 d'agost, aquesta és la tercera vegada que l'aturen", afegeix.

"Hem d'evitar que hi pugui haver gent que es prengui la justícia per la mà, el govern d'Espanya ha de reaccionar, m'estic deixant la veu per intentar fer reflexionar", apunta, afegint que "s'ha de prendre alguna mesura", matisant que "no estic parlant de migració, sinó de delinqüència".

"No va d'ideologies, ni d'encoratjar res, sinó de prendre mesures perquè ningú no es prengui la justícia pel seu compte", conclou.