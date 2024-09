Enric Juliana carrega durament contra Ayuso: "Perdona..."

Fotomuntatge d'Isabel Díaz Ayuso i Enric Juliana - Canva Pro - EP - Atresplayer

El periodista Enric Juliana ha generat una gran repercussió en les últimes hores després de la seva intervenció al programa Hora 25 de la Cadena Ser. Juliana va respondre amb contundència a unes polèmiques declaracions d'Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunitat de Madrid, que havien aixecat enrenou pels comentaris sobre el nacionalisme català.

En una entrevista concedida a EsRadio, Ayuso havia carregat durament contra el nacionalisme català, afirmant que el seu objectiu és que la resta d'Espanya "sigui la mà d'obra". Segons la presidenta madrilenya, "el que volen és que la resta d'Espanya siguem mà d'obra, com ha passat sempre, d'aquesta manera burgesa i presumptuosa de creure's més que ningú per crear un negociat de l'agrari i l'a mi m'ho pagueu tot perquè sí', mentre tots els espanyols són de segona. Així ens van tractar sempre els nacionalistes”.

Aquestes declaracions no van trigar a generar una reacció de Juliana, que a Hora 25 no va dubtar a qualificar el discurs d'Ayuso com a propi d'una ideologia arcaica. "Perdona, això és un discurs falangista. Propi del falangisme del 1940. Insultant, a més. No dic res més", va sentenciar el periodista, deixant clara la seva postura sobre les paraules de la dirigent del PP. La seva intervenció s'ha viralitzat ràpidament a les xarxes socials, on molts usuaris han compartit les seves paraules.

En el seu discurs, Ayuso també va criticar el Partit Socialista per, segons ella, "portar Espanya a haver de demanar perdó als rics de Catalunya". La presidenta va sostenir que "els importants no són els rics de Madrid, sinó els de Catalunya", insinuant que el PSOE ha afavorit històricament aquesta comunitat.

A més, la líder madrilenya va retreure als socialistes per haver "utilitzat sempre fal·làcies de suposades lluites de classes entre rics i pobres" per justificar les seves polítiques. Ayuso va afirmar que, en realitat, el PSOE ha atorgat beneficis a una comunitat rica com la catalana, mentre ignora altres regions.

Les dures paraules d'Ayuso i la contundent resposta de Juliana han avivat el debat sobre el nacionalisme català i les tensions entre comunitats a Espanya.