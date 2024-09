Espanya es veurà obligada a fer un ajust fiscal que podria afectar l'aprovació dels pressupostos

Pedro Sánchez amb Úrsula Von der Leyen - zorankrstic de Getty Images

Espanya s'enfronta a un desafiament fiscal significatiu que podria tenir un impacte directe en l'aprovació dels seus Pressupostos per al 2025. Segons fonts comunitàries esmentades per Europa Press, la Comissió Europea ha assumit que diversos països membres, incloent-hi Espanya, presentaran els seus plans estructurals a mig termini fora del termini establert del 20 de setembre per complir les noves regles fiscals de la UE.

Context de la nova normativa fiscal

La normativa fiscal de la Unió Europea requereix que els Estats membres presentin plans estructurals a mitjà termini per al 20 de setembre. Tot i que hi ha la possibilitat de sol·licitar una pròrroga, els països han d'acordar amb la Comissió Europea un "termini raonable" per lliurar aquests plans. Brussel·les anima les capitals a presentar aquests plans "com més aviat millor" per complir els requisits legals.

Tot i aquest marge, no és "il·limitat", segons un alt càrrec de la UE. El consens a Brussel·les era posar en marxa el nou marc fiscal a partir del pressupost del 2025, cosa que implica que els països s'han d'esforçar per presentar els seus plans a temps.

Situació actual d'Espanya i altres estats membres

Fins ara, Brussel·les només ha confirmat la sol·licitud de França per a una extensió a causa de "circumstàncies polítiques excepcionals". Tot i això, diversos altres Estats membres han indicat a la Comissió Europea que també necessitaran presentar els seus plans fora del termini. Tot i que encara no s'ha acordat una data precisa per a la presentació d'aquests plans, s'espera que Brussel·les no en rebi gaires fins a mitjans d'octubre.

Un cop rebuts tots els esborranys, l'Executiu comunitari els revisarà i publicarà la seva avaluació en un termini de sis setmanes, amb una data límit del 30 de novembre per concloure aquest procés.

Impacte a l'aprovació dels pressupostos

La reactivació de les regles fiscals comunitàries, que estableixen un límit del 60% del PIB per al deute i del 3% per al dèficit, afegeix una capa de complexitat a la negociació dels pressupostos per al 2025. El Govern espanyol, encara sense els suports necessaris per a l'aprovació dels pressupostos, ha de tenir en compte aquestes noves regles mentre treballa en la formulació del pressupost.

Reaccions i expectatives

El president de l'Eurogrup, Paschal Donohoe, ha subratllat la importància que els plans pressupostaris siguin "creïbles i complets" per aconseguir un creixement econòmic sostingut i mantenir finances públiques "sostenibles, segures i sanes". En una roda de premsa celebrada a Budapest, Donohoe ha ressaltat que tots els membres de l'Eurogrup coincidien en la importància que el nou marc fiscal tingui un "bon començament".

Amb el nou marc en vigor, Espanya i altres Estats membres hauran d'ajustar les estratègies fiscals i pressupostàries per complir les exigències comunitàries i assegurar l'estabilitat econòmica a llarg termini.

Aquesta situació destaca la necessitat duna coordinació efectiva i una planificació acurada per evitar retards en l'aprovació dels pressupostos i complir amb els objectius fiscals establerts per la Unió Europea.