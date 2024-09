Els alts càrrecs de Podemos que no s'han pogut recol·locar | Europa Press

El panorama laboral dels alts càrrecs polítics després de la seva sortida del govern o d'institucions públiques és variat. Alguns s'enfronten a l'atur, mentre que altres troben noves oportunitats al sector privat, tornen a la vida acadèmica o es reincorporen als seus partits polítics. A continuació, quatre categories clau que abasten les trajectòries de diversos ex alts càrrecs a Espanya.

Malgrat la seva experiència en alts nivells de govern, no tots els ex dirigents troben immediatament una nova posició després de deixar el seu lloc. Entre els noms destacats que actualment estan a l'atur hi ha Albert Arcarons, ex director general de l'Alt Comissionat per a la Lluita contra la Pobresa Infantil, David Veloso, ex director general de Joventut i Infància, Pilar Rodríguez, ex directora del Gabinet de la Ministra d'Igualtat, Sergio Antonio García, ex director general de Drets dels Animals, Rita Gertrudis Bosaho, ex directora general per a la Igualtat de Tracte i Diversitat Ètnic Racial, Marta Cruells, ex directora del Gabinet del Ministre d'Universitats, i Dolores García, ex directora general de Diversitat Sexual i Drets LGTBI. Aquests perfils reflecteixen que, malgrat la rellevància dels seus càrrecs, el retorn al mercat laboral pot ser un repte.

Alguns ex membres del govern reben pensions compensatòries en acabar la seva etapa com a alts funcionaris. Aquests pagaments estan dissenyats per cobrir el període de transició mentre busquen noves oportunitats professionals. Entre aquells que actualment reben pensions compensatòries es troben Irene Montero, ex ministra d'Igualtat, Alberto Garzón, ex ministre de Consum, Ángela Rodríguez, ex secretària d'Estat d'Igualtat i contra la Violència de Gènere, Antonio Rodríguez, ex secretari d'Estat de Justícia, Jaime Alfonsín, ex cap de la Casa Reial, i Rosa Murillo, ex secretària d'Estat de Turisme. Aquest sistema de pensions ofereix una certa estabilitat econòmica temporal mentre els ex càrrecs ajusten els seus plans de futur.

Un nombre considerable d'antics alts càrrecs opta per tornar al món de la política o es reincorpora a institucions afins. Amanda Meyer, ex directora del Gabinet de la Ministra d'Igualtat, ara treballa a IU Andalusia; Teresa Pérez, ex directora general de l'Institut de la Joventut, s'ha convertit en assessora de premsa a Sumar; Lidia Rubio, ex del Gabinet de la Ministra d'Igualtat, també s'ha sumat a Sumar; María Antonia Morillas, ex directora general de l'Institut de les Dones, ara és regidora a Màlaga; Ignacio Álvarez, ex secretari de Drets Socials, ha tornat a la Universitat Autònoma de Madrid; Sandra Astete, ex directora general del Gabinet de la Ministra de Drets Socials, ara està a UNICEF; i Rafael Oñate, ex director de Gabinet del Ministre de Presidència, ha retornat al PSOE. Aquest grup demostra la capacitat d'adaptació i reinserció als cercles de poder, ja sigui en partits polítics, ONGs o en l'àmbit acadèmic.

Finalment, alguns ex alts càrrecs han optat per traslladar la seva experiència en l'administració pública al sector privat, unint-se a empreses o assumint càrrecs de consultoria. Entre ells hi ha Miguel Ángel Ballesteros, ex director del Departament de Seguretat de Presidència del Govern, ara en empreses com Sun Tzu Consulting, Grup Oesia i Iberdrola; Francisco de Paula Bisbal, ex director del Centre Superior d'Estudis de la Defensa Nacional, que ara treballa a Oesia Network; Isaías Taboas, ex president de Renfe Operadora, consultor extern a Acento Public Affairs; Fernando de la Cruz, ex segon cap de l'Estat Major de l'Aire, que ara està a Airbus Espanya.

Víctor Francos, ex president del Consell Superior d'Esports, que ara treballa a Seat; Mercedes Pastor, ex directora del Gabinet del Ministre de Sanitat, a Mahou-San Miguel; Fidel Vázquez, ex director de l'Entitat Pública del Sòl, arquitecte a Roca Corporación Empresarial; Joan Francesc Marco, ex director general de l'Institut Nacional d'Arts Escèniques i Música, que ara treballa a la Fundació Gran Teatre Liceu; Francisco Peñalver, ex secretari general tècnic del Ministeri d'Economia, advocat a Price Waterhouse; Ricardo Díez Hochleitner, ex ambaixador al Marroc, ara vicepresident de Técnicas Reunidas Internacional; i Pilar Canedo, ex consellera de la CNMC, que ara està a l'OCDE. El sector privat valora altament l'experiència de gestió pública, i aquests antics alts càrrecs han trobat un camí en empreses multinacionals i consultories on els seus coneixements i contactes són actius importants.