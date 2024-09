El TC encarrega un estudi previ als recursos de 15 comunitats contra l'amnistia

Foto: EuropaPress i CanvaPro de sangidan

El Tribunal Constitucional (TC) encarregarà un estudi per determinar la viabilitat dels recursos presentats per comunitats autònomes, 11 governades pel PP i una pel socialista Emiliano García-Page, contra la Llei d'Amnistia per decidir si els territoris tenen legitimació per impugnar la norma, segons ha avançat 'El País' i han confirmat fonts del TC a Europa Press.

Un grup de lletrats del Constitucional elaborarà un estudi previ per analitzar la legitimació que es planteja en tots els recursos de les comunitats, aprofitant el primer que es va presentar per resoldre un problema que afecta la resta de les 15 impugnacions de la mesura de gràcia per als encausats pel procés independentista català.

El recurs capçalera serà el presentat per Aragó --va ser la primera comunitat a impugnar la Llei d'Amnistia-- i la persona encarregada del dit procediment és la magistrada Laura Díez, per la qual cosa serà la primera que porti al seu dia al Ple la seva proposta admissió o no d'aquests recursos.

Fonts del TC han aclarit que l'elaboració de l'estudi no comporta que els recursos de les comunitats estiguin suspesos perquè "ja s'hi està treballant".

En canvi, defensen que "resoldre conjuntament" un assumpte que afecta totes les impugnacions estalvia temps d'estudi. També han expressat la seva voluntat de resoldre els recursos autonòmics sense presses, perquè són assumptes complexos que necessiten temps estudi.

El termini legal fixat perquè les comunitats autònomes instessin accions d'inconstitucionalitat davant el TC va tancar dimecres passat amb un total de 16 recursos plantejats contra l'amnistia. Entre ells hi ha el procediment obert per Castella-la Manxa, governada per Emiliano García-Page, així com la resta de les 15 regions del PP.