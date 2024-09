Reunió Espanya - Regne Unit a Londres amb l'acord de Gibraltar sobre la taula

Albares i el seu homòleg David Lammy. Foto: Europa Press / Canva Pro

El ministre d'Afers Estrangers, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, viatja aquest dilluns 16 de setembre a Londres per reunir-se amb el seu homòleg britànic, David Lammy , amb l' acord sobre Gibraltar que ultimen el Regne Unit i la Unió Europea (UE) encara sobre la taula .

Albares ja va tenir ocasió de parlar amb Lammy als marges de la cimera de l'OTAN a Washington però aquesta serà la primera trobada bilateral pròpiament dita entre tots dos, després de l'arribada del nou Govern laborista al poder el mes de juliol passat.

Després d'aquella trobada, el ministre ja va dir que la voluntat dels dos governs era que les negociacions es poguessin reprendre com més aviat millor i en el punt en què s'havien quedat com a conseqüència de l'aturada a nivell polític provocat per l'avançament electoral, ja que a nivell tècnic han continuat els contactes.

Brussel·les, en nom dels Vint-i-set, i Londres negocien des de fa més de dos anys l'acord que regirà la relació de Gibraltar amb la UE després del Brexit però ho fan sobre la base de l'Acord de Cap d'Any aconseguit pel Govern espanyol i el britànic el 31 de desembre del 2020.

Sobre la taula hi ha, segons ha repetit moltes vegades Albares, hi ha una proposta d'acord "equilibrat" plantejada per Madrid i Brussel·les. Així les coses, el ministre ha posat el pes sobre Londres, a la teulada del qual ha situat la pilota. Alhora, el nou Govern laborista britànic ha manifestat la seva voluntat d'assolir un acord, però ha deixat clar que no farà res amb allò que no estigui d'acord el Govern gibraltareny.

L'objectiu últim és la creació d'una zona de prosperitat compartida entre el Penyal i el Camp de Gibraltar, per a la qual cosa està prevista la supressió de la Verja. A canvi, els controls d'accés a l'espai Schengen s'haurien de traslladar al port i l'aeroport de Gibraltar, on en un primer moment hi hauria presència d'agents de Frontex, l'agència de fronteres europea. Aquest és un dels punts més espinosos juntament amb l'ús de l'aeroport i la base militar al Penyal.