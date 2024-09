Sumar proposa que el contracte de lloguer de l'habitatge sigui per defecte indefinit

Foto: EuropaPress

Sumar vol que el contracte indefinit sigui el contracte per defecte per als habitatges de lloguer, com passa amb els contractes laborals, i que s'estableixi un règim sancionador a la Llei d'Habitatge per garantir-ne el compliment.

Així ho recull la formació en un document que ha presentat aquest dilluns amb les seves prioritats pressupostàries per al 2025 i en què, en matèria d'habitatge i davant la "inacció" d'algunes comunitats per aplicar la Llei d'Habitatge , proposa condicionar el conjunt d'ajuts públiques a l'habitatge destinades a les CCAA a utilitzar els instruments d'aquesta Llei per limitar els preus del lloguer.

"Hi ha un problema que és la centralitat, avui dia, de la desigualtat. Es diu habitatge. És el dret fonamental que no s'està protegint. El 50% de les persones que tenen un contracte d'arrendament al nostre país tenen risc de acabar a l'exclusió social", ha denunciat la vicepresidenta segona i impulsora de Sumar, Yolanda Díaz.

Sumar planteja a més millorar l'Índex de Preus de Referència recollit a la Llei d'Habitatge, considerant la mitjana dels preus com a referència i incloent elements "objectivables" a les dades dels habitatges per a la conformació de l'índex. Així mateix, proposa topar el preu dels habitatges de lloguer a zones tensionades al 30% de la renda de les llars que lloguen, i prohibir temporalment la compra d'habitatge en zones tensionades per a usos diferents de l'habitatge habitual o el lloguer assequible.

"L'accés a un habitatge digne i adequat és un dret constitucional. Per això, en l'actual situació d'emergència que viu el nostre país la compra d'habitatge no pot tenir una finalitat especulativa", subratlla Sumar, que precisa que, per als casos de comunitats autònomes amb dret civil i foral propi, aquesta mesura s'ha de prendre respectant-ne les competències.

Pujar la fiscalitat als pisos turístics

Per acabar amb els lloguers turístics il·legals i desincentivar el lloguer turístic a zones tensionades, Sumar planteja recolzar mitjançant recursos "condicionats" els ajuntaments i comunitats autònomes perquè puguin fer complir la normativa en matèria de pisos turístics i vivenda en general. Així mateix, demana elevar la fiscalitat estatal dels pisos turístics per retallar "dràsticament" la seva rendibilitat, fent que tributin al 21% d'IVA i que a l'IRPF ia l'Impost de Societats se suprimeixi en el càlcul dels seus rendiments la deduïbilitat dels despeses financeres, amortització i millora de l'habitatge turístic en zones tensionades. També a zones tensionades, planteja elevar la imputació de rendes immobiliàries al 20% a l'IRPF en els períodes de no ocupació a l'IRPF.

La formació advoca a més per revisar la fiscalitat de les socimi per fomentar el lloguer permanent; obligar les plataformes de lloguer turístic a facilitar informació per garantir el compliment de la normativa i regular el lloguer de temporada i per habitacions. En aquest sentit, reclama que a la Llei de

Arrendaments Urbans s'estengui als llogaters de lloguer de temporada i per habitacions els drets que ja reconeix els llogaters de llarga durada; limitar les deduccions a l'IRPF a les rendes per arrendaments d'immobles destinats a habitatge a aquells casos en què aquestes se situïn per sota del límit màxim establert al sistema estatal d'índexs de referència del preu del lloguer d'habitatge del Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana.

Així mateix, vol que aquesta limitació s'ampliï per als beneficis fiscals reconeguts a les socimi pel règim fiscal especial a l'impost sobre societat, i l'eliminació immediata de les Golden Visa. Sumar aposta també per reforçar la defensa legal dels llogaters "enfront dels abusos" modificant la Llei d'Enjudiciament Civil per incloure com a causa d'oposició l'existència de clàusules abusives, establir una portabilitat real per a les hipoteques entre entitats i introduir una hipoteca a tipus fix regulada.

Defensa, a més, la posada en marxa d'un programa d'eradicació dels desnonaments per hipoteques de primer habitatge mitjançant el qual l'Estat es faria càrrec de l'habitatge i la hipoteca, incorporant l'habitatge al parc públic, i la família hi continuaria. amb un lloguer social relacionat amb els ingressos.

Ampliació de l'oferta d'habitatge de lloguer assequible

Per solucionar el problema de l‟habitatge de manera estructural, Sumar planteja destinar l‟1% del PIB anual a la inversió en parc d‟habitatge públic de lloguer assequible i no desqualificable. El finançament durant els primers anys aniria a càrrec d'un fons estatal dotat amb 40.000 milions procedents de crèdits tous procedents de fons europeus.

Aquest fons tindria com a objectiu condicionar ajuntaments i comunitats autònomes perquè ampliïn de manera efectiva el parc d' habitatge de lloguer assequible i es distribuiria en funció del volum de tensió a l'accés a l'habitatge, es redistribuirà en cas de no ser utilitzat i estarà condicionat al desenvolupament de diverses actuacions.

Sumar vol a més que aquesta legislatura es construeixin 500.000 habitatges de lloguer social d'entre 400 i 600 euros a les zones tensionades on la mobilització de l'habitatge buit sigui insuficient; i canviar l'objecte social de la Sareb per tal de fer servir preferentment els seus actius en la creació del parc públic d'habitatge per al lloguer assequible.

Pujada de l'SMI i de l'IPREM

En matèria laboral, Sumar subratlla que des del Ministeri de Treball se seguiran impulsant mesures per apujar els salaris reals i millorar la distribució de la productivitat com ara la reducció de jornada, l'increment del Salari Mínim Interprofessional (SMI) o el reforçament de la negociació col·lectiva . Per a Iprem, planteja una alça del 5%.

Així mateix, la formació aposta per reforçar el poder de negociació individual i col·lectiu dels treballadors portant la informació econòmica de l' Observatori de Marges Empresarials a les meses de negociació dels convenis col·lectius sectorials. Per tal de controlar el preu dels aliments, advoca per introduir un gravamen per reduir els marges excessius de les grans empreses de la cadena de producció i distribució que penalitzi i corregeixi comportaments "abusius i anticompetitius" i per la creació d'un Fons de Estabilització de productes alimentaris bàsics que redueixi les fluctuacions en els preus davant la volatilitat a les collites.

També demana una major monitorització i regulació dels marges empresarials. En pensions, demana avançar en la millora de les pensions mínimes i no contributives, amb increments superiors a la inflació i, en funció pública, alces salarials pactades amb els sindicats que en garanteixin el poder adquisitiu, incloent-hi una clàusula de garantia salarial.

Sumar també reclama prorrogar per al 2025 de les subvencions al transport públic vigents el 2024 en els seus mateixos termes, cosa que implica, entre altres mesures, la gratuïtat en els desplaçaments recurrents en trens de la xarxa de rodalies i de mitjana distància i en la reducció del 50% dels abonaments de transport urbà.

També planteja desenvolupar un programa públic de lísing social de vehicles elèctrics similar al lloc en marxa a França, consistent en un lloguer amb dret a compra de 100 euros al mes per a vehicles urbans i de 150 per a vehicles familiars per a persones amb rendes baixes i mitjanes .