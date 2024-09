El Pla de Regeneració i contra els bulls s'aprovarà aquest dimarts al Consell de Ministres

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat que el Consell de Ministres aprovarà el Pla d'Acció per la Democràcia i contra els bulls, que havia anticipat abans de l'estiu. Aquest pla, que busca combatre la desinformació , comptarà, segons Sánchez, amb el suport del Partit Popular (PP) i d'altres actors democràtics del país.

Durant el seu discurs davant de diputats, senadors i europarlamentaris socialistes al Congrés, amb motiu de l'inici del nou curs polític, Sánchez va subratllar que el pla està alineat amb els principis de la Constitució espanyola, que garanteix el dret dels ciutadans a rebre una informació veraç . A més, va esmentar que està en sintonia amb les mesures adoptades tant pel Parlament Europeu com per la Comissió Europea en la lluita contra la desinformació.

El president va fer una crida a la unitat política, ressaltant la importància que tots els demòcrates del país donin suport aquesta iniciativa. Sánchez va destacar que seria contradictori que a Estrasburg, seu del Parlament Europeu, es recolzin certes mesures i després, al Congrés dels Diputats a Espanya, se'n voti en contra. Aquesta declaració va estar clarament adreçada al PP, suggerint que el seu suport és fonamental per a l'èxit del pla.

El Pla d'Acció per la Democràcia i contra els bulls té com a objectiu reforçar la transparència i la pluralitat en les institucions democràtiques i en l'entorn informatiu espanyol. Segons Sánchez, aquest pla serà una eina clau per enfrontar la creixent amenaça de la desinformació, que considera un perill per a la democràcia moderna. El Govern espanyol espera que amb aquestes mesures es protegeixi millor l'accés a una informació precisa i responsable.