Junts, PNB i PP s'uneixen al Congrés per impedir que es parli sobre el lloguer temporal

Hemicicle durant una sessió plenària, al Congrés dels Diputats, a 10 de setembre de 2024, a Madrid (Espanya) - EP

Demà dimarts es vota al Congrés dels Diputats l'admissió a tràmit de la llei per posar fi al frau en el lloguer de temporada i d'habitacions. La proposició de llei, impulsada pels sindicats de lloguer, és una resposta a la necessitat urgent de limitar l'especulació amb aquest tipus de lloguers escombraries. Actualment, els lloguers de temporada i d'habitacions s'estan utilitzant per esquivar les obligacions més bàsiques dels propietaris al mercat de lloguer.

Tot i l'emergència que suposa l'escalada de preus i la manca de proteccions bàsiques en aquest tipus de lloguer, alguns partits es plantegen impedir que la proposició es pugui debatre. El sentit de vot del PP, Junts i PNB serà clau, i les últimes informacions apunten que podrien bloquejar el debat. Seria molt difícil entendre que cap partit no busqui silenciar el debat sobre aquest fenomen en lloc de plantejar les seves pròpies propostes.

Concretament, la proposta busca modificar la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU) per fer-ho, i va ser registrada per Sumar, ERC, EH Bildu, Podem i BNG. En els darrers anys, hem observat com molts propietaris utilitzen els lloguers temporals i d'habitacions per esquivar les poques restriccions a l'especulació que marca la Llei Habitatge en àmbits com les fiances, la durada dels contractes o els límits de preu. Això genera una vulneració de drets dels llogaters, amb expulsions massives a què se li acaba el contracte per desviar el pis llogat cap al mercat de temporada i de lloguer.

Un desastre anunciat

Durant la negociació de la Llei habitatge, el PSOE va ignorar els múltiples avisos dels sindicats sobre la necessitat d'incloure els lloguers d'habitacions i de temporada a totes les regulacions, amb el resultat d'una via lliure per als abusos en aquest tipus de lloguers.

Les darreres setmanes, el Ministeri d'Habitatge va crear un grup de treball inoperatiu i pretén simular un fals consens per implementar reformes cosmètiques a aquest problema. No valen mitges tintes: els lloguers temporals i d'habitacions han esdevingut un buit legal que desestabilitza el mercat i dóna una sortida als especuladors per aplicar fraus de llei. L'única manera de curtcircuitar aquests abusos és la modificació de la LAU, de manera que quedi clar que els propietaris d'habitacions i habitatges de temporada tenen les mateixes obligacions que els altres.

Per tot això, els Sindicats de Llogadores alertem la ciutadania del risc que aquest debat quedi silenciat i animem tots els partits a presentar amb transparència les seves propostes per abordar-lo.