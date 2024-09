Ayuso carrega contra Junts: "No poden seguir dominant la política espanyola"

Ayuso, en una imatge recent. Foto: Europa Press / Canva Pro

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , ha manifestat aquest dimarts 17 de setembre que, segons la seva opinió, és " ara mateix impossible" un acostament entre la seva formació, el Partit Popular (PP) i Junts. "No poden continuar dominant la política espanyola", ha sostingut la dirigent popular, en una entrevista a Telecinco.

Segons la seva opinió, aquests "partits minoritaris", de caràcter "nacionalista-independentista", són "el pitjor" perquè només han "buscat la divisió, la confrontació i el viure per sobre de tots". "Això va d'Espanya, tot el que hi ha de fons és Espanya. A mi m'importa el que passi a Astúries, igual que a Andalusia i que a Madrid. Som espanyols per sobre de tot", ha subratllat.

Ayuso ha recordat que Junts "a Catalunya té menys vots que el PP" i que el seu partit "és el partit majoritari al Congrés dels Diputats, el partit que té més escons", però en canvi el partit català "dirigeix la política espanyola ". Segons ha denunciat la presidenta, "no parla el PP, no pinta el PP, només Junts".

Preguntada per si creu que els populars s'han d'obrir a buscar el suport de Junts per a una moció de censura, la dirigent ha indicat que "afortunadament" ella no ha d'estar a la "tessitura" de prendre aquesta decisió. En tot cas, ha incidit que el "gran problema" que ha tingut a Espanya ha estat "ser presos" de les "minories que no volien el millor ni per a Espanya ni per a Catalunya" sinó que han viscut "arruïnant les classes" mitges, fregint a burocràcia i impostos".