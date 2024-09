Coneix el llistat de mesures presentades pel Govern central en el "pla d'acció per la democràcia"

(ID) La ministra d'Igualtat, Ana Redondo; el ministre de Cultura, Ernest Urtasun; la ministra Portaveu, Pilar Alegría i el ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, arriben a una roda de premsa posterior a la Re

El Govern ha presentat aquest dimarts el "pla d'acció per la democràcia", una sèrie de mesures que afecten els mitjans de comunicació, els partits polítics i el Poder Legislatiu entre altres institucions.

L'Executiu diu que en total són 31 mesures repartides en tres eixos d'acció, però fins ara només n'ha adonat una part que s'indiquen a continuació:

Eix 1. Mesures per millorar la informació Governamental

- Estratègia de Govern Obert.

- Creació de l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant.

- Rendició de comptes obligatòria per conèixer com es compleixen els programes de govern.

– Reforma de la Llei de Secrets Oficials.

Eix 2. Mitjans de comunicació

- Creació d'un registre de mitjans de comunicació amb informació sobre la propietat i la inversió publicitària que reben que durà a terme la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC)

- Obligació que les administracions públiques publiquin anualment la seva inversió publicitària.

- Reforma de llei de publicitat institucional per introduir criteris de transparència, proporcionalitat i no discriminació en la seva assignació.

- Reforma d'aquesta Llei per garantir sistemes de mesura d'audiència amb principis de transparència i d'imparcialitat.

- Impuls de la Llei de secret professional dels periodistes com a garantia jurídica per a la protecció de fonts.

- Estratègia nacional de lluita contra les campanyes de desinformació.

- Reforma integral dels articles del Codi Penal que poden afectar el dret de llibertat d'expressió i la creació artística, entre altres casos quan es refereixi a les institucions de l'Estat, es tracti de delictes contra els sentiments religiosos o escarni públic o altres supòsits .

- Reforma de les lleis orgàniques del dret a l'honor i del dret de rectificació.

- Límits al finançament que les administracions públiques poden dedicar als mitjans de comunicació perquè no hi hagi mitjans impulsats per dependents o dependents d'aquestes administracions.

Eix 3. Poder legislatiu i sistema electoral

- Llei de grups d'interès -lobbies- per conèixer la influència de cada sector en l'elaboració de les lleis.

- Obligació a realitzar el Debat sobre l'Estat cada any la Nació i que els candidats acudeixin als debats en campanya electoral.

- Obligació de publicació de totes les microdades de les enquestes electorals.

- Enfortir el règim sancionador als partits que no presentin els seus comptes de manera adequada i sancionar els parlamentaris que no facin les declaracions de béns i activitats.