Signat l'acord de les pensions: així funcionarà la jubilació a partir d'ara

Pedro Sánchez ha tret pit dels 21 acords socials aconseguits durant la presidència. Foto: EuropaPress i CanvaPro d'ovidiutimplaruportfoli

El president del Govern, Pedro Sánchez , ha signat aquest dimecres amb els dirigents de CCOO, UGT, CEOE i Cepime, Unai Sordo, Pepe Álvarez, Antonio Garamendi i Gerardo Cuerva, respectivament, el darrer acord de pensions aconseguit entre els agents socials i el Ministeri d´Inclusió, Seguretat Social i Migracions i que, entre altres mesures, estableix un nou marc regulador de compatibilitat entre treball i pensió.

La firma de l'acord, en què també ha estat present la ministra Elma Saiz , s'ha celebrat als jardins del Palau de la Moncloa i darrere d'ella només s'ha produït una breu intervenció davant la premsa, la del president del Govern.

El cap de l'Executiu ha destacat que aquest és el quart acord de pensions que aconsegueix el seu Govern amb els agents socials des del 2020, amb què ja porta signats 21 pactes, de diverses matèries, des que va assumir la Presidència del Govern.

"Ja són 21 grans acords aconseguits en el marc del diàleg social des que tinc l'honor de ser president del Govern d'Espanya. Acords crucials", ha subratllat Sánchez, que ha citat entre ells els aconseguits per protegir les rendes i l'ocupació durant la pandèmia, per garantir el poder adquisitiu dels pensionistes o la reforma del mercat laboral, "que ha aconseguit reduir la precarietat laboral a mínims històrics".

"El valor de tots aquests acords va més enllà de l'oportú de les mesures que inclouen. La gran virtut és el valor real de l'acord, perquè rau en allò que s'acorda, que està destinat a perdurar. Aquestes crec que són les reformes que fan país, que uneixen el país, les que ofereixen solidesa al sistema i permanència en el temps", ha emfatitzat.

Sánchez ha assegurat que l'acord de pensions subscrit aquest dimecres, que es va aconseguir assolir el 31 de juliol passat entre les tres parts, servirà "per millorar la vida de la gent i per construir una societat més justa".

Acord de pensions

L'acord s'emmarca a la darrera part de la reforma del sistema de pensions que va iniciar l'exministre i ara governador del Banc d'Espanya, José Luis Escrivá. Mitjançant aquest pacte, les parts han dissenyat el nou marc regulador de compatabilitats entre feina i pensió.

En virtut d'aquest, per cobrar el 100% de la pensió, calen almenys cinc anys en actiu després del compliment de l'edat ordinària de jubilació. L'acord estipula que els percentatges de la pensió que es podran percebre mentre es treballa seran d'un 45% amb un any de demora; del 55% amb dos anys; del 65% amb tres anys; del 80% amb quatre anys i del 100% amb cinc anys de demora.

A més d'establir noves condicions per compatibilitzar el treball , l'acord també estableix un nou procediment d'accés a la jubilació en activitats de perillositat elevada i el millor aprofitament dels recursos assistencials de les mútues en processos traumatològics.

Així mateix, s'estableix una nova regulació de la jubilació parcial i de jubilació activa per fer-la més atractiva i millorar la compatibilitat d'ocupació i pensió, alhora que també s'ha aconseguit una entesa sobre el procediment per establir coeficients reductors de l'edat de jubilació ocupacions especialment penoses o perilloses.

Sobre els canvis en la regulació de la jubilació parcial, s'amplia de dos a tres els anys la possibilitat de bestreta, amb límits a la reducció de la jornada. A més, es milloren les condicions del treballador rellevista, ja que la contractació haurà de ser indefinida ia temps complet en un lloc no amortitzable.

També s'inclou a l'acord un punt per recuperar el coeficient multiplicador de l'1,5 aplicable al temps cotitzat per evitar perjudicis per als contractes fixos discontinus, ja que és una modalitat contractual que alterna períodes de treball amb períodes d'inactivitat.

Millora de la jubilació demorada

Respecte a la regulació especial de la jubilació parcial anticipada per als treballadors de la indústria manufacturera, es prorrogarà el marc actual fins a l'any 2029, aquest inclòs, cosa que inclou així mateix alguns ajustaments per millorar les condicions del treballador rellevista i el disseny de una regulació més equilibrada i flexible per a l'empresa quant a l'organització de la jornada del rellevista i del pensionista.

D'altra banda, es millora la jubilació demorada amb la possibilitat de rebre un incentiu addicional per cada sis mesos de demora a partir del segon any i no cada dotze mesos, de manera que es completa el procés de reformes iniciat el 2021, que tenia el objectiu d'apropar l'edat efectiva de jubilació a l'edat legal i establia un ventall d'opcions nou per al treballador de cara a la jubilació.

Nous coeficients reductors

Un altre dels aspectes de l'acord és el procediment per establir coeficients reductors de l'edat de jubilació per a ocupacions penoses o perilloses especialment. Aquesta nova regulació es basa, fonamentalment, a determinar les circumstàncies objectives, que permeten establir coeficients reductors per rebaixar l'edat de jubilació, com ara la incidència, la persistència i la durada dels processos de baixa mèdica; així com les declaracions d'incapacitats permanents i les morts.

Així mateix, l'acord inclou millores en les condicions d'accés a la jubilació per als treballadors fixos discontinus que recuperen el coeficient multiplicador de l'1,5 que s'aplicava alhora de calcular el període de carència per accedir a la pensió de jubilació, incapacitat permanent i mort i supervivència.

També s'ha aconseguit un acord sobre el desenvolupament del pactat a l' Acord per a l'Ocupació i la Negociació Col·lectiva (AENC), en relació amb la implicació de les Mútues a la Incapacitat Temporal (IT), a l'hora de col·laborar amb els Serveis Públic de Salut, en la realització de proves diagnòstiques en patologies d'origen traumatològic, cosa que sempre estarà subjecte a la voluntarietat i consentiment dels ciutadans.

A més, els agents socials i el Govern obriran una línia de treball que permeti fer un seguiment d'indicadors d'IT, d'acord amb allò establert a l'AENC, amb la constitució d'una comissió de control per al seguiment i control d'aquests convenis i el anàlisi de levolució de la Incapacitat Temporal.

Reducció de cotitzacions a empreses

Al document de l'acord s'inclou aixecar la suspensió establerta des del 2019 de l'incentiu a les empreses que disminueixin de manera considerable la sinistralitat i s'acorda un nou sistema basat en l'evolució de la sinistralitat que exigeix la realització d'inversions en matèria de prevenció per a la seva reconeixement.

S'articula un mecanisme objectiu mitjançant el qual s'atorga a cada empresa una qualificació de sinistralitat d'accident de treball i malaltia professional, i que serà determinant, juntament amb la realització necessària d'inversions en matèria de prevenció, del dret a la percepció del incentiu i de la seva quantia. Per reconèixer l'incentiu, es contrastaran les dades de sinistralitat de cada empresa amb els límits establerts per a la seva activitat econòmica.

Aquests límits sestableixen respecte a la sinistralitat general (prestacions dIT de contingències professionals) ia la sinistralitat extrema (morts i reconeixements dIncapacitat Permanent) establerts segons la seva activitat econòmica per comprovar si se superen o no els mateixos.

En cas de no superar-se aquests límits, l'empresa millorarà un valor a la classificació (A, B, C i D) o es mantindrà a la classificació màxima A. Es causarà dret a l'incentiu (4%) al millorar de qualificació ia l'incentiu millorat (8%) si es manté a la qualificació màxima.