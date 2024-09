Rufián alerta Sánchez d'un bloc format per Junts, PP i Vox

Foto: EuropaPress

El portaveu d'ERC al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián , ha preguntat al president del Govern, Pedro Sánchez, sobre quant durarà la legislatura i l'ha alertat d'un pacte de Junts amb PP i Vox que suposaria una majoria alternativa a la del Govern a la Cambra Baixa i que al seu parer ja està "conformat".

Per part seva, el cap de l'Executiu ha reiterat que té la intenció d'esgotar els quatre anys de mandat i per tant seguir liderant el Govern fins al 2027 perquè "hi ha molt per fer", segons ha dirigit el portaveu d'ERC, un dels seus socis parlamentaris habituals.

A la sessió de control al Govern que s'ha dut a terme aquest dimecres a la Cambra Baixa , Rufián ha assenyalat que els socialistes s'equivoquen si pensen que Junts no s'atrevirà a anar de la mà amb els partits d'Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal perquè a parer seu tenen una "enorme capacitat de blanquejament mediàtic" i els "sortirà gratis".

De fet ha assenyalat que el Govern ja ha perdut 35 votacions al Congrés pels vots d'aquest "bloc", l'últim aquest dimarts mateix sobre la regulació dels lloguers de temporada, que Junts va tombar tot i que aquell mateix matí havien anunciat que s'abstindrien, segons li ha recordat.

Pregunta a Sánchez si és un mentider o un insensat

Rufián fins i tot s'ha atrevit a avançar l'argument que, al seu parer, utilitzarà el partit de Carles Puigdemont per justificar el viratge cap al PP, que "PSOE i PP són el mateix" , que ells són Catalunya i pacten amb Espanya, tant se val amb quin partit i finalment "que Feijóo almenys controla els jutges", ha llançat. "Aquest serà l'argumentari", ha advertit.

"La pregunta és què faran vostès, què farà vostè, senyor president, i si us plau no em digui allò que, passar del legislatiu. Vostè s'imagina un paracaigudista a 10.000 metres dient pas de paracaigudes. Què pensaria?, què pensaria? és un mentider o és un insensat? ¿Vostè què és dient això?", ha llançat.

En la mateixa línia, en declaracions als mitjans als passadissos del Congrés, abans d'ingressar a la sessió de control, Rufián ha insistit que "s'està conformant un bloc de dretes format pel PP, Vox i Junts" i que els de Puigdemont "segurament portaran Feijóo a la Moncloa".

Sánchez evita el xoc

Sánchez no ha entrat al xoc i s'ha centrat a assenyalar que la situació a Catalunya, després de l'acció del Govern en els darrers sis anys, és ara molt millor que l'any 2017 i ha tornat a reivindicar el pacte per a un finançament singular de Catalunya signat entre els socialistes i ERC "Un acord molt important que avança en federalisme i en coresponsabilitat fiscal", ha indicat, ia continuació ha assenyalat que no té sentit que l'Estat transfereixi recursos econòmics a comunitats autònomes que després, indica, ho deriven "als més acabalats" mitjançant "regals fiscals".

Per tant, Sánchez ha reivindicat la feina del Grup Parlamentari d'ERC, considera que "hi ha molta feina per fer" i afirma que el seu Govern té l'ambició de continuar tres anys més a La Moncloa. A més, ha defensat que el seu és el Govern "del diàleg i l'acord" i ha tret pit de la producció legislativa des de l'inici de legislatura, "12 projectes de llei", segons ha indicat.

"Avui mateix també s'arribarà a un acord sobre l'ELA amb diferents grups parlamentaris i ara mateix sortiré del Congrés dels Diputats per materialitzar un nou acord amb els agents socials en matèria de jubilació", ha destacat.

Pla de regeneració

D'altra banda, abans d'entrar a l'Hemicicle, Rufián també s'ha referit al pla d'acció per la democràcia que va aprovar el Consell de Ministres la vigília, que preveu una trentena de mesures com ara la reforma del Codi Penal per garantir la llibertat d'expressió pel que fa a les institucions de l'Estat o un registre de mitjans de comunicació a la CNMC.

Al ser preguntat sobre la seva opinió i si considera que podran recolzar-lo al Congrés, Rufián diu que fins ara és "un pot de fum" i fins ara no en coneixen els detalls. "No sabem res", afirma. Per tant pensa que fins ara és “decebedor” i “sembla maquillatge”.