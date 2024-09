Ábalos exigeix per escrit la seva readmissió com a militant del PSOE

Ábalos, en una imatge recent. Foto: Europa Press

L'exministre de Transports i exsecretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, ha reclamat a la direcció federal del partit la seva readmissió com a militant perquè considera que l'expedient que se li va obrir per ordenar la seva expulsió està paralitzat i ha caducat.

En un comunicat signat pel mateix Ábalos i dirigit a l'Executiva Federal del PSOE, l'ara diputat del Grup Mixt demana que se li reintegrin tots els seus drets com a afiliat i es posi fi a l'expedient obert al mes de febrer, arran de l'esclat de l'anomenat Cas Koldo, que investiga presumptes irregularitats al Ministeri de Transports del seu col·laborador Koldo García Izaguirre.

Aquest expedient ordenava la suspensió cautelar de militància i buscava que Ábalos dimitís com a diputat, però com que aquest es va negar, va ser expulsat del Grup Parlamentari Socialista i va passar al Mixt. De fet les últimes setmanes ha advertit que deixarà de votar igual que el PSOE de manera seguidista i ja ha començat a fer-ho.

A l'escrit traslladat a Ferraz, que té data del 13 de setembre, Ábalos denuncia que l'expedient està "absolutament paralitzat", l'instructor no s'ha pronunciat sobre si admet o no les proves sol·licitades i tampoc no li han comunicat els càrrecs que li atribueixen .

Ábalos admet que els estatuts i el reglament del PSOE no estableixen un període màxim per a la resolució d'un expedient, però assenyala que aquesta omissió "no pot emparar l'organització per mantenir sine die un expedient obert amb suspensió cautelar que perjudica greument els drets polítics d'un afiliat”.

Davant la falta de concreció a les normes internes del PSOE, el diputat recorre al règim administratiu comú, que estableix un màxim de sis mesos per resoldre un expedient, segons al·lega. Assenyala a més la "inactivitat absoluta" del PSOE que no ha realitzat cap activitat a l'expedient més enllà de la seva obertura, afegeix.

Per això, considera que s'ha de decretar la "caducitat" de l'expedient que "deixaria automàticament sense efecte la suspensió cautelar de militància" de manera que recuperaria immediatament tots els seus drets com a afiliat.