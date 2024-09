El CIS situa el PSOE amb 4,5 punts sobre un PP a la cota més baixa

Fotomuntatge de Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo - Canva Pro

El Baròmetre d'Opinió del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) corresponent al mes de setembre manté el PSOE al capdavant amb una estimació de vot del 33% i un avantatge de quatre punts i mig sobre el PP, al qual s'atribueix un suport del 28 ,5% i una caiguda d'una mica més de punt i mig respecte de la dada del juliol.

El sondeig, basat en 4.027 entrevistes telefòniques, es va fer els sis primers dies d'aquest mes, quan la reforma del finançament autonòmic copava l'actualitat política després de l'acord d'ERC i el PSC perquè Catalunya compta amb un sistema propi. És també la primera enquesta després de la reaparició i fugida de Carles Puigdemont i la investidura del socialista Salvador Illa com a president de la Generalitat.

El PSOE repeteix com el partit amb més vot ja decidit, amb un 23,7% davant del 19,3% del PP, i el CIS li atribueix al setembre un suport del 33%, molt similar al que tenia al juliol (32, 9%) i per sobre del 31,7% que va aconseguir a les eleccions generals del 2023.

Sánchez, el polític preferit i amb millor nota

Pedro Sánchez també és el polític preferit per presidir el Govern, duplicant les mencions d'Alberto Núñez Feijóo, amb un 24,8% i un 12,1% respectivament. A més, el líder del PSOE torna a ser el més ben valorat, amb una nota mitjana de 4,28 punts davant dels 4,15 punts de Yolanda Díaz (Sumar) i el 3,95 d'Alberto Núñez Feijóo.

Així mateix, el president del Govern manté la confiança del 29,1% dels enquestats, davant d'un 69,1% que diu que té poca o cap confiança en ell, uns registres que superen els de Feijóo, de qui en desconfia un 77 ,2% davant d'un 20,9% que assegura tenir molta o força confiança en el cap de l'oposició.

L'avantatge del PSOE sobre el PP gairebé es duplica en aquesta enquesta, passant de 2,7 punts al juliol a 4,5 punts al setembre, i és que el PP s'estimba, segons el CIS, caient 1,7 punts als mesos d'estiu i marcant la cota més baixa de la legislatura, amb una estimació del 28,5%, gairebé cinc punts menys del resultat amb què va guanyar les eleccions del juliol del 2023.

A la tercera plaça es consolida Vox, ara amb una estimació de vot del 13,1%, la seva millor dada a les enquestes del CIS i per sobre del 12,4% de les eleccions de fa un any. S'allunya així de Sumar, amb qui va empatar a les generals, i de la plataforma S'ha acabat la festa (SALF) de Luis 'Alvise' Pérez Fernández, a qui s'atribueix un suport del 2,9%, dues dècimes més que abans del estiu.

Sumar frena la caiguda

Per la seva banda, la coalició liderada per Yolanda Díaz registra aquest mes un suport del 7,8%, una mica més d'un punt per sobre de la dada del juliol, però per sota del 12,31% que va obtenir a les urnes el 2023. Mentre que Podem es queda en el 3,6%, quatre dècimes menys que a l'anterior enquesta.

Pel que fa als partits d'àmbit territorial, ERC i Junts veuen minvat el suport després de la investidura d'Illa i apareixen gairebé empatats, amb un 1,4 i un 1,3%, respectivament. Per part seva, Bildu apareix per sobre del PNB, amb l'1,1% davant el 0,9%.