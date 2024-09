Lambán desafia Sánchez i trenca la disciplina de vot del PSOE al Senat

Arxiu - Els senadors del PSOE, Susana Díaz i Javier Lambán durant una sessió plenària, a l'Hemicicle del Senat, a 3 d'octubre de 2023, a Madrid (Espanya). (Foto del fitxer). - Eduardo Parra - Europa Press - Arxiu

El líder dels socialistes d'Aragó, Javier Lambán, ha decidit no participar a la votació del Senat d'una iniciativa del PP que buscava paralitzar el concert econòmic per a Catalunya, a diferència de la resta de socialistes senadors que han votat contra aquesta moció. El baró del PSOE ja va trencar la disciplina de vot a la llei d'amnistia al seu pas per la Cambra Alta.

Javier Lambán, que s'ha mostrat molt crític amb l'acord fiscal amb ERC, sí que ha votat telemàticament en totes les iniciatives que s'han debatut i votat aquest dimarts al Senat. Tot i això, en la iniciativa del PP que buscava paralitzar la quota catalana ha decidit no votar, encara que la resta de senadors sí que han votat en contra.

I és que l?expresident d?Aragó ha estat un dels líders territorials del PSOE que s?han mostrat més crítics amb l?acord entre el PSC i ERC perquè Catalunya surti del règim comú de finançament i comenci a recaptar el cent per cent dels impostos .

De fet, va ser un dels dos barons, juntament amb Emiliano García-Page, a criticar explícitament el concert econòmic per a Catalunya dins del Comitè Federal del PSOE de fa unes setmanes, cosa que fins i tot va provocar un debat intern amb retrets mutus.

Lambán, que va arribar a qualificar el concert econòmic per a Catalunya com a "inconstitucional", ja va decidir trencar la disciplina de vot fa uns mesos amb la Llei d'Amnistia, quan va ser l'únic socialista que va rebutjar aquesta norma al seu pas pel Senat.