Així és l'estratègia del PP al Senat per intentar frenar la quota catalana'

El PP ha fet ús de la seva majoria al Senat per continuar la seva ofensiva contra el concert econòmic a Catalunya i ha aprovat una iniciativa amb què busca paralitzar aquest acord fiscal entre PSC i ERC, a més d'intentar forçar el Govern a negociar la reforma del sistema de finançament autonòmic únicament de manera multilateral, així com crear un fons d'anivellament per a les comunitats infrafinançades.

La moció --iniciativa no legislativa-- ha tirat endavant amb els 144 escons que donen la majoria al PP i ha sumat Vox i UPN, com sol ser habitual. Per contra, el PSOE i els seus socis parlamentaris d'ERC, Junts i PNB, entre d'altres, n'han avançat el rebuig.

El text recull un decàleg de reivindicacions que fa el PP des que el PSC va acordar amb ERC que Catalunya sortís del règim comú de finançament i comencés a recaptar el cent per cent dels impostos.

En aquest punt, els populars reclamen al Govern "tornar al camí del respecte i de la lleialtat institucional entre les administracions de l'Estat i, conseqüentment amb això, paralitzar qualsevol avenç cap a la independència fiscal sol·licitada pel separatisme".

Al fil, el PP recull en aquest text la seva reivindicació de convocar immediatament la Conferència de Presidents per abordar l'assumpte del finançament, postil·lant que el nou model "ha de ser acordat al Consell de Política Fiscal i Financera" i no com a "resultat de cessions i en perjudici dels altres perquè el Govern encaixi la quota independentista".

A través de la multilateralitat

També volen que l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) participi de manera activa a l'anàlisi de la proposta del Govern, així com "recuperar" la multilateralitat per a la negociació del nou model de finançament.

"Tant l'actualització del sistema com qualsevol qüestió relacionada amb aquest s'han d'abordar entre tots, a través de les vies democràtiques, per assegurar la igualtat de tots els espanyols en l'accés als seus serveis públics: no mitjançant trobades arbitràries, a caprici del Govern central ja porta tancada, sinó als fòrums legalment constituïts.

De la mateixa manera, els de Feijóo també proposen ampliar el muntant econòmic del sistema de finançament autonòmic en entendre que, al seu punt de vista, el cost dels serveis públics que presten les CCAA "ha crescut de forma exponencial", particularment la sanitat pública .

Posen el focus a les CCAA infrafinançades

En la seva moció, el PP també intenta que el Govern creï un fons d'anivellament per a les comunitats autònomes infrafinançades mentre es reforma l'actual model: "L'objectiu d'aquest fons no és cap altre que garantir la igualtat en la prestació de serveis públics" .

Un altre dels punts del decàleg popular parla de "veritable cogovernança" dels fons europeus, cosa que també és una reivindicació històrica d'altres grups parlamentaris com pot ser el del PNB.

Autonomia fiscal de les CCAA

Davant els diferents avisos del Govern d'una coresponsabilitat fiscal de les comunitats, el PP també ha inclòs en la moció un punt amb què vol forçar l'Executiu de Sánchez a "blindar el respecte a l'autonomia fiscal de les comunitats".

La iniciativa continua instant el Govern que cap comunitat del sistema de règim comú no en surti ni es trossegi l'Agència Tributària. "No es pot permetre que se cedeixin els ingressos a una comunitat autònoma i aquesta continuï beneficiant-se dels recursos de tots a través de la Seguretat Social. D'aquesta manera, les que es quedessin en el règim comú finançarien les prestacions d'aquest territori", lamenta el PP.