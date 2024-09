Mor la diputada del PP per Andalusia María Díaz Cañete als 40 anys

Foto: EuropaPress i CanvaPro de Pixelhound

La diputada del Grup Popular al Parlament andalús per la província de Sevilla María Díaz Cañete ha mort als 40 anys a conseqüència d'un càncer.

Així ho ha comunicat el president de la Junta i del PP d'Andalusia, Juanma Moreno , en un missatge a la xarxa social X, on s'ha declarat "destrossat" per la mort d'aquesta jove diputada, a qui defineix com "un exemple de passió pel servei públic i de lluita contra una greu malaltia”.

"Una forta abraçada per a la seva família de tots els que hem pogut treballar al seu costat per una Andalusia millor", ha subratllat Moreno.

Nascuda a Lora del Río (Sevilla) el 7 de febrer de 1984, Díaz Cañete era llicenciada en Periodisme per la Universitat de Sevilla i va accedir al Parlament andalús després de les últimes eleccions autonòmiques celebrades el juny de 2022, en què el PP va aconseguir la majoria absoluta.

Amb anterioritat va ser regidor delegada i primera tinent d'Alcalde a l'Ajuntament de Lora del Río (Sevilla) al capdavant de les àrees d'Urbanisme, Hisenda, Personal, Educació, Ciutadania i Cultura entre juny de 2019 i juliol de 2022 i prèviament va ser cap de gabinet d'Alcaldia entre novembre del 2016 i juny del 2019.

Proposta per ajornar el ple

Per part seva, el president del Parlament andalús, Jesús Aguirre (PP), ha convocat una reunió urgent de la Mesa de la Cambra i de la Junta de Portaveus per proposar l'ajornament de la segona jornada del primer Ple del nou període de sessions després de la mort de la parlamentària del PP per poder acompanyar la seva família.

El Ple d'aquest dijous inclou la sessió de control al govern amb preguntes dels grups al president de la Junta, Juanma Moreno, a més a més del debat d'una interpel·lació i quatre proposicions no de llei.

En declaracions a Canal Sur Radio, Aguirre ha explicat que va conèixer ahir a la nit la mort de la diputada i va contactar immediatament amb els portaveus dels grups, que estan "impactats" per la mort d'una parlamentària "molt activa, molt estimada i molt jove" ".

"Estem al mig d'un ple i és molt complicat perquè estem tots amb Maria al pensament, jo vaig estar parlant amb ella fa dos dies per telèfon i vaig estar amb ella fa una setmana, estem molt consternats ", ha afegit el president del Parlament, que ha confiat que la decisió que adoptin la Mesa i la Junta de Portaveus sobre la sessió plenària sigui "conjunta de tots els grups".