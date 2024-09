Feijóo es reuneix amb Meloni per crear una "aliança europea" contra la immigració il·legal

Feijóo ja va anunciar que emprendria una gira per diferents països europeus per buscar suport a les seves propostes. Foto: EuropaPress

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo , viatjarà aquest mateix dijous a Roma per veure's amb la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni , dins de la seva gira per buscar una "aliança europea" contra la immigració il·legal, segons han confirmat fonts populars . Segons la seva opinió, la mandatària italiana "ha gestionat la migració molt millor" que Pedro Sánchez.

Aquest viatge es produeix just una setmana després de la reunió a Atenes amb el primer ministre grec i president de Nova Democràcia, Kyriakos Mitsotakis, de qui va elogiar la seva "ferma" i "austera" política migratòria davant la "inexistent" a Espanya amb el Govern de Pedro Sánchez.

Feijóo, que ha plantejat una "aliança europea" contra la immigració irregular, ja va anunciar que emprendria una gira per diferents països europeus per buscar suport a les seves propostes, que passen per una implicació europea més gran davant el "desafiament" migratori.

El PP posa exemple la política migratòria de Meloni

Amb aquest objectiu, el cap de l'oposició farà una segona parada aquest dijous a Roma per entrevistar-se amb la primera ministra italiana, a qui el PP ha posat com a exemple les últimes setmanes per frenar la immigració il·legal al seu país.

El PP sosté que "les dades oficials" amb què compta i que obren al si de la UE" parlen d'"un descens significatiu de la immigració irregular a Grècia i Itàlia" en "torn al 60%", després d'anys de "una pressió difícilment gestionable", en paraules del portaveu del partit, Borja Sémper.

"La política migratòria que estan desenvolupant, de comú acord amb la Unió Europea, està salvant vides", va afegir.

El mateix Feijóo es va preguntar fa una setmana "per què els grecs o els italians han baixat el nombre de migrants irregulars que entren als seus països i Espanya avui, a la ruta canària, ho ha incrementat un 50%". A més, ha destacat que la italiana Meloni "ha gestionat la migració molt millor que Sánchez".

Feijóo i Abascal, units a la política migratòria

Els dos dirigents del PP i de Vox van parlar aquest dimecres sobre el viatge a Roma, i Abascal va demanar que donés records a Meloni. No és el seu únic contacte aquestes setmanes, ja que fonts pròximes als dos presidents han confirmat que ho han fet per assumptes personals, com l'operació de despreniment de retina a què Feijóo es va sotmetre aquest estiu o el naixement de l'últim fill d'Abascal.

Fonts de Vox consideren que Feijóo busca amb el seu viatge a Roma tenir una "interlocució internacional més gran" i busca aquesta foto amb Meloni pensant que Vox ha perdut relació amb ella, cosa que neguen de ple els de Santiago Abascal. "No ens preocupa res aquest viatge. Legitima els socis i aliats de Vox", han afegit les mateixes fonts.

A més, fonts de Vox creuen que el PP vol arrabassar a Vox la bandera de la immigració però no creuen que li doni resultat, sobretot quan, segons afegeixen, al final els populars acaben pactant amb el PSOE de Pedro Sánchez.