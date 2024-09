Feijóo exigeix a Sánchez la dimissió d'Albares: "El Govern central ha mentit"

Foto: EuropaPress

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha urgit aquest dijous el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez , a oferir explicacions "immediates" després de la denúncia del candidat opositor Edmundo González i ha exigit la dimissió del ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Albares , així com el reemplaçament de l'ambaixador d'Espanya a Caracas, Ramón Santos.

Després d'assegurar que Espanya està fent "el ridícul" a l'àmbit internacional, ha acusat el Govern d'"amagar" les "coaccions" al líder veneçolà. "El Govern espanyol ha mentit", ha asseverat Feijóo, després de la confessió aquest dimecres d'Edmundo González denunciant haver estat coaccionat per les autoritats chavistes, estant ell a la residència de l'ambaixador espanyol a Caracas, per signar un document en què reconeixia la victòria del president Nicolás Maduro a les eleccions a canvi de permetre la seva sortida del país rumb a Espanya.

Feijóo ha realitzat aquestes declaracions en una roda de premsa a l'Associació de Premsa Estrangera a Roma, després de reunir-se amb la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, i el vicepresident i ministre d'Exteriors italià, Antonio Tajani, dins de la seva gira per buscar-ne una " aliança europea" contra la immigració il·legal.

"Sota cap concepte" es pot permetre el que ha passat

De fet, Feijóo ha admès que ha conversat amb Meloni i Tajani de les "greus revelacions" realitzades per Edmundo González , cosa que a "cap demòcrata li pot resultar aliè" perquè "va guanyar les eleccions a Veneçuela amb el suport majoritari dels veneçolans" . En aquest punt, ha criticat les "pràctiques mafioses d´un règim que es nega a acceptar el resultat de les urnes".

El líder del PP ha criticat que algunes d'aquestes "pràctiques mafioses" hagin tingut com a escenari la residència de l'ambaixador espanyol a Caracas i ha recalcat que "de cap manera" i "en cap concepte" es pot "tolerar que en una ambaixada espanyola es coaccioni ningú, menys un representant del poble veneçolà".

"I encara menys pels que són protagonistes d'un informe demolidor de les Nacions Unides de violació massiva i perpretada amb els drets humans després de les eleccions i abans de les eleccions", ha declarat, en al·lusió a la vicepresidenta veneçolana, Delcy Rodríguez, i la seva germà Jorge, president de l'Assemblea Nacional de Veneçuela.

De fet, ha preguntat a Tajani si es podia imaginar que "dos alts càrrecs d'una dictadura entressin en una ambaixada italiana per coaccionar el president electe d'un país, ¿li cap al cap?", ha preguntat, per assenyalar que és " evident" que el Govern italià no assumiria un "episodi d'aquestes característiques".

Urgeix Sánchez a donar explicacions de forma "immediata"

Després d'insistir que el Govern de Pedro Sánchez "ha mentit", ha subratllat que "la diplomàcia espanyola, pilar essencial de la diplomàcia europea a Iberoamèrica, no pot estar al servei d'un règim dictatorial".

Feijóo ha afirmat que la posició del PP és "clara" perquè l'ambaixador a Veneçuela "ha de ser reemplaçat", "el ministre d'Afers Estrangers espanyol ha de presentar la dimissió" i el president del Govern d'Espanya ha de "donar explicacions immediates" , ja que, segons ell, Espanya no pot ser "equidistant" entre "la democràcia i la dictadura".

"No pot ser equidistant ni col·laborador", ha abundat, per afegir que desconeix quines "són les raons del posicionament del Govern espanyol" en no voler "reconèixer el resultat democràtic de les urnes a Veneçuela".

Diu "avergonyir-se" de la posició del PSOE a l'Eurocambra

Feijóo ha indicat que avui, a Estrasburg, la Unió Europea "torna a triar el camí correcte", després que l'Eurocambra hagi aprovat el reconeixement d'Edmundo González com a president legítim de Veneçuela, una resolució que ha comptat amb el vot en contra de l'esquerra. El líder del PP ha dit "avergonyir-se" que els socialistes espanyols hagin votat en contra, a diferència del que han fet els socialistes portuguesos.

"Ho lamento profundament com a espanyol i com a europeu", ha manifestat, per afegir que Espanya ha fet "el ridícul com a país a l'àmbit internacional" i ha "decebut el poble espanyol" després del vot del PSOE al Parlament Europeu. Un cop més, el líder del PP ha dit desconèixer si darrere aquesta posició de Sánchez i el PSOE hi ha "raons de caràcter polític, ideològic o econòmic".

"Si el president del Govern del meu país escull la dictadura i no la democràcia, em tindrà al davant sempre", ha avisat. Feijóo ha reiterat que la posició del PP és "ferma" mentre que a Espanya el Govern està "en contra que es reconegui el resultat democràtic de les urnes a Veneçuela" i ha avisat que és "inadmissible" que en una ambaixada espanyola un ministre d'Exteriors "estigui relacionat amb una coacció a un representant del poble veneçolà".

Per això, ha insistit que Sánchez ha de donar "totes les explicacions sobre aquest assumpte, especialment què ha passat a l'ambaixada espanyola a Veneçuela". "I deu concretar al costat de qui està: si està al costat de la democràcia o de la dictadura, si està al costat de la llibertat o de l'extorsió i li puc assegurar que si és al costat de la democràcia i està al costat de la llibertat jo estaré al costat del primer ministre espanyol", ha recalcat.

Tres preguntes sobre les declaracions de Pons

Tot i que ha rebut diverses preguntes dels periodistes sobre si comparteix les declaracions del seu vicesecretari d'Institucional, Esteban González Pons, acusant el Govern d'estar "implicat al cop d'Estat" de Veneçuela, Feijóo ha evitat entrar a contestar si comparteix o no aquestes paraules i s'ha reafirmat en les tres peticions al Govern.

"El Govern espanyol ens va mentir i ens va ocultar les reunions dels responsables del govern de Maduro amb el senyor Edmundo González. Ens va ocultar la coacció que va patir el president electe de Veneçuela per part dels polítics del règim de Maduro en una ambaixada del nostre país “, ha finalitzat.