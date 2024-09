Giorgia Meloni ignora Feijóo a Roma: Una visita sense fotos ni impacte mediàtic

Fotomuntatge de Feijóo i Meloni a Roma - Canva Pro - sorincolac de Getty Images Pro

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partit Popular (PP), ha tingut una visita agredolça a Roma, on es va reunir amb la presidenta del Consell de Ministres d'Itàlia, Giorgia Meloni, aquest dijous. Tot i les expectatives, la cita no va aconseguir l'impacte que buscava el polític espanyol, ni a mitjans ni a la seva agenda política. De fet, l'únic que va quedar de la seva trobada va ser una única fotografia, feta a les 17.47 hores, davant de l'icònic Salotto Giallo del Palazzo Chigi.

La reunió, que segons fonts del PP va durar 45 minuts, es va mantenir en discreció total, sense imatges ni vídeos que la documentessin. A diferència de la recent trobada a Grècia amb el primer ministre Kyriakos Mitsotakis, on les fotos mostraven un ambient més distès, la interacció amb Meloni va ser completament diferent. La presidenta italiana no va compartir cap publicació a les seves xarxes socials i no hi havia rastre de Feijóo a la seva agenda oficial, cosa que segons membres del PP, podria ser perquè "no vol que la vegin amb algú tan moderat".

Una trobada sense impacte mediàtic

Després de la reunió, Feijóo es va dirigir amb el ministre d'Afers Estrangers d'Itàlia, Antonio Tajani, a la seu de l'Associació de la Premsa Estrangera, un gest més simbòlic que significatiu. En contrast amb l'acolliment que va rebre a Grècia, on va aparèixer davant de la premsa al costat de les banderes grega i europea, a Roma no hi va haver aquesta posada en escena. La imatge de Feijóo va quedar deslluïda en un context que no semblava recolzar les seves aspiracions d'influir en la política migratòria italiana.

El viatge, que alguns interpreten com una maniobra per marcar distància amb Vox després del desacord en temes migratoris, no va generar l'impacte esperat. De fet, Meloni ha mostrat en el passat un tracte molt més proper amb Santiago Abascal, líder de Vox, cosa que deixa en evidència les diferències d'afinitat política. A nivell mediàtic, la visita de Feijóo va ser pràcticament ignorada pels principals diaris italians.

Una gira europea amb un començament tebi

La visita a Itàlia tampoc no va resultar fructífera quant als objectius de política migratòria que Feijóo buscava promoure. A més, la polèmica desfermada per les declaracions d'Esteban González Pons, membre del PP, que va acusar el Govern espanyol de ser còmplice d'un cop d'Estat a Veneçuela, va eclipsar encara més els resultats del viatge.

Tot i aquest discret inici, el PP ha confirmat que Feijóo continuarà amb la seva gira europea els propers dies, encara que encara no s'ha anunciat quin serà el proper país a l'agenda del líder popular. Aconseguirà recuperar el terreny perdut? Només el temps ho dirà.