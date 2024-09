El PP es radicalitza: Feijóo lloa la dura política migratòria de la ultradreta

Fotomuntatge de Feijóo amb una piragua arribada a Canàries - Canva Pro

Les enquestes estrenyen i Alberto Núñez Feijóo, que va arribar al PP oferint moderació davant de la sortida d'un Pablo Casado que estava totalment desnortat, ja no és el que era. L'últim CIS, realitzat després del pacte entre el PSC i ERC que contempla el finançament singular de Catalunya, ha reflectit una tendència clara: el PP està perdent confiança, i sembla que aquests vots estan anant cap a Vox, igual que per a la formació d'Alvise , 'S'ha acabat la festa'.

La travessia del desert dels populars podria respondre a diversos factors. El primer va quedar reflectit també a l'últim CIS, que va deixar palès que la immigració ha passat a ser la principal preocupació per als espanyols - i sembla que també per a la resta d'Europa-. El segon problema més important per als espanyols és la política, una mica estretament relacionada amb la por a la immigració. La ultradreta fa anys que agita el vesper a tot el món, i sembla que finalment han aconseguit que un ambient irrespirable acabi calant en els sistemes mediàtics de cada país. La gent té por de la immigració perquè, sovint, la classe política ha acabat assenyalant perquè la gent miri el dit, ia base d'insistir en aquesta idea s'ha aconseguit que les persones estrangeres siguin un problema immens, per sobre d'altres com l'habitatge o l'atur.

En aquesta espiral global que ens porta a la desconfiança envers allò aliè, sembla que Alberto Núñez Feijóo ha decidit renunciar a la moderació en temes migratoris que ha exhibit fins ara, i ha posat l'agenda del partit al servei de l'agenda d'ultradreta. Per escenificar aquest canvi, ha decidit viatjar a Itàlia a elogiar la política migratòria de Giorgia Meloni, que ha aconseguit reduir dràsticament les arribades d'immigrants il·legals a Itàlia. Ho ha fet dificultant la feina de les organitzacions benèfiques com Open Arms, que es dediquen a rescatar vides, éssers humans, que han emprès un viatge per la Mediterrània, un mar que ha esdevingut un cementiri. Una altra de les mesures estrella és externalitzar els centres d'acollida i enviar els immigrants a Albània, on no s'han de respectar les normes de la UE que protegeixen els éssers humans.

Aquesta és la política que Alberto Núñez Feijóo ha assenyalat com un exemple a seguir per a Espanya, una mena de retrocés temporal que impliqui saltar-se absolutament totes les convencions sobre drets humans que hem acordat a l'últim segle. El líder del PP va defensar aquest dijous a Roma la política migratòria de la primera ministra d'Itàlia pels seus "bons resultats" davant de la del president del Govern, Pedro Sánchez. Aquests resultats que busca millorar Feijóo al proper CIS.

El PSOE acusa Feijóo de copiar el discurs de la ultradreta

El camí del PP cap al populisme també ha estat assenyalat pel Govern. La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, ha acusat aquest divendres el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de buscar la reconciliació amb Vox per "copiar" la política migratòria de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

"El senyor Feijóo busca la reconciliació amb Vox quan va sentir la política migratòria de la senyora Meloni. Això és el que Feijóo està intentant copiar", ha opinat en una entrevista d'aquest divendres a 'El Periódico de Catalunya'.

Una política migratòria centrada en els drets humans

"La política migratòria del Govern d'ultradreta de la senyora Meloni és radicalment oposada a una política migratòria que posi al centre els drets humans", ha criticat Saiz, que ha assenyalat que se li posen els pèls de punta. imaginant-se el govern somiat del líder popular amb el de Vox, Santiago Abascal, com a vicepresident.

Sobre si el Govern està disposat a acceptar alguna de les mesures del PP sobre la reforma de la llei d'estrangeria, ha retret als populars "ni tan sols" haver donat llum verda a la tramitació per debatre-la i, aleshores, fer aportacions.

Per això, ha convidat Feijóo a clarificar la seva postura en aquest sentit i l'ha acusat d'inventar-se un "acord fake" en el viatge a les Canàries, on el líder del PP va anunciar haver signat un acord amb el Govern canari sobre política migratòria que posarà a disposició de l'Executiu central per assolir acords i, al seu parer, desbloquejar la situació.