Abascal dispara contra l'Estat de les Autonomies: "Els deslleials s'emporten premi"

El líder de Vox. Foto: Europa Press

El líder de Vox, Santiago Abascal , ha assegurat que els separatistes catalans , que són els que tenen la capacitat de "xantatge" al president del Govern, Pedro Sánchez, són els que s'emporten uns beneficis que provoquen desigualtat i discriminació per a la resta d'espanyols .

"Nosaltres fem una esmena a la totalitat del sistema de les autonomies . Aquesta és la nostra posició. No ha deixat de ser-ho mai, tot i que hem governat a les regions. Però avui una vegada més es comprova que qui actua des de la deslleialtat és el que s'emporta premis", va denunciar des de Covadonga (Astúries) després de ser preguntat per la ronda de reunions entre Sánchez i presidents autonòmics.

"Jo realment no espero res d'aquesta reunió. Jo crec que tots els uns i els altres són culpables de la situació. Nosaltres no tenim cap responsabilitat en la configuració d'un model d'Estat, de l'Estat de les autonomies, que només ha servit per pagar les regions governades pels deslleials i per castigar les regions que no són", ha declarat.

Abascal ha indicat que l'autonomia ha representat el final de la igualtat dels espanyols "d'una manera tràgica", encara que gradual, i ha considerat que una reforma del model permetrà que els espanyols tornin a ser iguals davant la llei i tinguin " les mateixes oportunitats i un finançament semblant”.

Immigració

I en referència a la trobada entre el líder del PP, Albero Núñez Feijóo, i la primera ministra d'Itàlia, Geòrgia Meloni, Abascal ha apuntat que “treure's una fotografia no serveix per combatre la immigració il·legal. El que serveix és fer com Meloni, dir que qualsevol que entri de manera il·legal, serà expulsat”.

Abascal ha criticat que l'"única opció" que tant el PP com el PSOE estiguin donant sigui la de "gestionar" la immigració il·legal en comptes de combatre-la: "I com la gestionen? Repartint la inseguretat i la ruïna per les nostres regions, repartint-la pels nostres barris i els nostres pobles i oferint més mitjans econòmics dels que falten als espanyols", ha assegurat.