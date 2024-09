El New York Times assenyala Canal Red, creat per Pablo Iglesias, com un mitjà afí a Rússia

L?exvicepresident del Govern, Pablo Iglesias. Foto: Europa Press

El diari nord-americà afirma que presumptament aquest canal creat pel Vicepresident del Govern, Pablo Iglesias pertany a la xarxa de difusió internacional de Putin per difondre informacions afins entre lectors de tot el món.

Cal recordar que fa tot just dos anys la Unió Europea va prohibir l'emissió de RT a tot el territori europeu. Bret Schafer, investigador del German Marshall Fund, és coautor d'un informe en què s'examina la difusió contínua de continguts de RT després de la prohibició anterior, motivada per la invasió russa a Ucraïna el 2022.

L'autor d'aquest informe,Bret Schafer , és membre sènior de l'equip de mitjans i desinformació digital de l' Aliança per Assegurar la Democràcia. Bret és el creador i administrador de Hamilton 2.0, un tauler de control en línia de codi obert que rastreja els resultats dels mitjans de comunicació estatals, diplomàtics i funcionaris governamentals, russos, xinesos i iranians.

Com a expert en propaganda computacional , operacions d'informació recolzades per l'estat i la regulació tecnològica, ha parlat en conferències a tot el món i ha assessorat nombrosos governs i organitzacions internacionals.

Les seves investigacions han estat publicades en mitjans com New York Times, USA Today, Wall Street Journal i Washington Post, i ha estat entrevistat a NPR, MSNBC, CNN, Al Jazeera i la BBC.

Té una llicenciatura en comunicacions amb especialització en ràdio, televisió i cinema de la Universitat Northwestern i un mestratge en diplomàcia pública de la Universitat del Sud de Califòrnia, on va ser editor en cap de la revista Public Diplomacy .

Segons el seu darrer informe publicat a New York Times durant la darrera dècada, el Kremlin s'ha esforçat per crear una xarxa estatal de difusió internacional per acabar amb el que el president Vladimir Putin va qualificar de “monopoli” occidental de la informació a escala mundial on sembla ser RT és el pilar central de la xarxa.

CANAL XARXA PRESUNTAMENT ESTARIA ENTRE ELS CANALS DE DISTRIBUCIÓ AL MÓN DE RÚSSIA

A Amèrica Llatina , per exemple, RT i altres cadenes afins, segons aquesta investigació compten amb un sistema de distribució multitentacular que inclou emissions televisives de fàcil accés, així com múltiples plataformes de mitjans socials.

La pròpia RT ha establert sembla ser una enorme presència a Mèxic, amb la seva divisió llatinoamericana, Actualidad RT, apareixent a tanques publicitàries per Ciutat de Mèxic a principis d'aquest any. A més, la cadena de televisió teleSur, creada per Veneçuela, Cuba i altres països, emet continguts de RT directament a tot el continent, va dir Farah.

A Espanya Canal Red , segons l'investigador seria "una cadena en línia fundada l'any passat a Espanya, que també es fa ressò de continguts de RT i ha contractat almenys un destacat locutor que va treballar anteriorment per a la cadena russa encara que nega vincles amb Rússia” encara que la cadena fundada i presentada per Pablo Iglesias ha desmentit aquesta qüestió “i es considera neutral”.

Recentment, el secretari d'Estat americà, Antony Blinken, va anunciar noves sancions contra RT i altres entitats vinculades a Rossiya Segodnya, que va acusar d'operar “de facto com un braç dels serveis d'intel·ligència russos” .

Blinken també va afirmar que Rússia està usant tàctiques similars a tot el món, assenyalant que utilitza “la desinformació com a arma per subvertir i polaritzar societats lliures i obertes s'estén a tot arreu del món”. Segons Blinken, aquestes operacions no només es limiten als Estats Units, ja que RT ha estat vinculada amb campanyes de desestabilització a Europa, Àfrica i Amèrica Llatina.

En els darrers temps a America Llatina les xarxes aliades russes s'han tornat molt més agressives a l'hora d'atacar Ucraïna i qualificar-la com un niu de nazis. En general, posar èmfasi en la reputació tradicional dels Estats Units com a potència prepotent i explotadora i difon sovint missatges prorussos i antioccidentals .

ESTATS UNITS COMBAT AMB TANCAMENTS LES ACCIONS DE RT EN LA SEVA JURISDICCIÓ

El Departament de Justícia dels EUA va imputar recentment dos empleats de RT per canalitzar almenys 9,7 milions de dòlars podcasters nord-americans de Tenet Media , un lloc d'emissió en continu de vídeos de Tennessee, per impulsar propaganda russa.

A més, segons s'afirma al New York Times, el Departament va tancar 32 llocs d'internet que, segons va dir, Rússia havia creat per imitar les pàgines de notícies d'organitzacions com The Washington Post i Fox News , però que utilitzava per difondre desinformació russa.

LA RELACIÓ DE RT AMB LES XARXES SOCIALS

Amb aquesta xarxa multicanal mundial les pàgines web de RT i altres mitjans afins, com Sputnik , han aconseguit una audiència mundial a Facebook de més de 88 milions de seguidors , segons dades publicades a CrowdTangle a principis d'aquest 2024.

Meta , l'empresa matriu de Facebook , Instagram i WhatsApp , i Alphabet, propietària de YouTube , van prohibir RT i les organitzacions relacionades controlades per Rossiya Segodnya , una organització paraigua que agrupa els mitjans de comunicació estatals russos.

Aquesta prohibició va tallar múltiples artèries de l'accés directe de les xarxes a la seva audiència. cosa que farà que les xarxes russes perdran una part significativa dels seus seguidors; les pàgines de Facebook que atreien 88 milions de persones han estat eliminades, per exemple.

Molts comentaristes russos van titllar la mesura de les empreses de xarxes socials d'atac a la llibertat d'expressió, cosa que els funcionaris nord-americans van qualificar d'irrisori, atesa l'absència d'aquesta llibertat a Rússia. “La idea que Rússia o la Xina permetin aquest tipus de manipulació a les seves xarxes socials està fora de lloc”, va dir Warner durant l'audiència.

Aquesta decisió, que inclou Instagram, WhatsApp i Threads, la va prendre Meta després de detectar que aquests mitjans han portat a terme campanyes encobertes d'influència a les xarxes socials, amb l'objectiu de manipular el debat a les xarxes. “Després d'una consideració acurada, hem ampliat el nostre esforç continu contra els mitjans estatals russos. Rossiya Segodnya, RT i altres entitats relacionades estan ara prohibides globalment a les nostres aplicacions per activitats d'ingerència estrangera”, va explicar Meta mitjançant un comunicat.

La mesura suposa una escalada en les accions de Meta contra actors mediàtics russos: durant anys s?han limitat a bloquejar els anuncis d?aquests mitjans i reduir l?abast de les seves publicacions. Ara, la companyia nord-americana ha decidit actuar amb més fermesa després d'acusacions que aquests mitjans fan operacions de desinformació a nivell global, en un intent per influir en processos democràtics a diferents països .

Des del 2020, Meta ha assenyalat específicament Rússia com a responsable de difondre desinformació a través de les seves plataformes i ha pres mesures per limitar l'abast dels missatges de mitjans controlats pel Kremlin. Aquestes accions inclouen el bloqueig d'anuncis i la reducció de la visibilitat de les seves publicacions a Facebook i Instagram, encara que Meta no és l'única plataforma a adoptar aquest tipus de mesures: YouTube ja havia prohibit RT i Sputnik el 2022.

En última instància, un dels punts forts dels mitjans de comunicació russos a l'estranger ha estat la seva capacitat per aparèixer constantment sota noves aparences, van dir els experts. "S'han adaptat molt bé a les diferents cultures", va dir Oates. “RT s'assembla molt a una hidra: li talles un cap i n'apareix un altre”.

Però RT i les xarxes relacionades tenen moltes altres opcions per difondre el seu missatge, s'afirma a The New York Times, entre altres coses, perquè són extremadament populars a Amèrica Llatina, l'Orient Mitjà i l'Àfrica. L'ús de pàgines que dupliquen el contingut significa que no només apareixen en els resultats de les cerques, sinó que el contingut també es pot publicar en llocs com Reddit o WhatsApp sense que necessàriament saltin les alarmes. A més, Telegram i X, no les han prohibit .

Els gegants de les xarxes socials havien estat sota pressió per limitar la difusió de propaganda russa des de després de les eleccions presidencials del 2016 als Estats Units, quan va quedar clar que el Kremlin havia treballat per aguditzar les diferències internes, per exemple, utilitzant les xarxes socials per organitzar manifestacions de carrer.