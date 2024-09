Pilar Rahola deixa anar la bomba! Junts es planteja recolzar una moció de censura contra Pedro Sánchez

Fotomuntatge de Pilar Rahola amb una bomba -

"Això podria passar", aquesta ha estat la resposta de Pilar Rahola després de ser preguntada sobre el possible suport de Junts a una moció de censura contra Pedro Sánchez. La periodista del nucli proper de Carles Puigdemont ha estat convidada al programa Tot és Mentida de Risto Mejide per comentar l'actualitat política, i sobretot per donar la seva opinió sobre l'última reunió entre el PSOE i Junts a Suïssa celebrada aquesta fi de setmana.

Rahola, sense pèls a la llengua, ha deixat palès la decepció que existeix a Junts per les últimes actuacions del partit socialista, afirmant que fins i tot "és possible" que el partit de Puigdemont acabés recolzant una moció de censura contra Pedro Sánchez. "Aquí hi ha un senyor que promet unes coses que no compleix", ha sentenciat Rahola en referència a les promeses del president del Govern.

"Hi haurà problemes", ha sentenciat Rahola a la seva retòrica amenaçadora contra el Govern de Pedro Sánchez, deixant clar que votarà també en contra del sostre de despesa que l'Executiu portarà aquest dijous al Congrés dels Diputats. D'aquesta manera, afegirà una nova derrota electoral al Govern de coalició i eixamplaran la bretxa amb Junts, que en les darreres votacions s'ha passat al bàndol del PP i Vox i ho podria acabar fent en una hipotètica moció de censura.

"Si jo fos socialista estaria preocupada pel dijous", ha afegit l'amiga íntima de Puigdemont després de ser preguntada per Risto Mejide. "Em meravella que Sánchez pensi que no caurà si continua incomplint", ha assegurat Rahola, deixant clar que Pedro Sánchez podria acabar sortint prematurament de Moncloa si incompleix els pactes amb Puigdemont. "Junts no provocarà una moció de censura, però si algú la proposa se la plantejarà", ha dit.