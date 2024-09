El Govern medita no renovar els abonaments gratuïts per a trens de Rodalies, Regionals i Mitja Distància | Europa Press

El futur dels abonaments de transport públic a Espanya està a l'aire, ja que el govern s'inclina per no renovar els abonaments gratuïts per a trens de Rodalies, Regionals i Mitja Distància l'any vinent. Aquesta decisió ha suscitat una gran preocupació entre els usuaris i organitzacions del sector. La Federació Nacional d'Associacions de Viatgers Recorreguts d'Alta Velocitat ha expressat la seva inquietud davant el possible fi de les bonificacions actuals, que han permès a molts viatgers accedir a preus més assequibles.

Malgrat que el Ministeri de Transports ha confirmat que es mantindrà la inversió actual de més de 1.000 milions d'euros, es preveu un canvi en l'esquema d'ajudes. Dins del pacte d'investidura entre PSOE i Sumar, es contempla una reducció de preu en els abonaments durant 2024, amb la intenció de transformar-los en un abonament social basat en criteris de renda. Tanmateix, l'aprovació del nou esquema de tarifes està subjecta a l'aprovació dels Pressupostos Generals de l'Estat, la qual cosa afegeix incertesa a la situació.

El Ministeri de Transports també ha reconegut que la gratuïtat dels abonaments ha generat problemes operatius, com ara reserves excessives de seients i trens plens amb mesos d'antelació, especialment en l'Eix Atlàntic. Per abordar aquestes dificultats, s'està desenvolupant un nou model de tarifes que sigui socialment assequible i més eficaç.

Entre les propostes, destaca la creació d'un abonament únic per a tot el transport públic nacional, inspirat en models d'èxit de països com Alemanya, Àustria i Portugal. Aquest abonament mensual il·limitat tindria un cost d'entre 30 i 50 euros. En una segona fase, es preveu que aquest sistema inclogui els transports de les comunitats autònomes i ajuntaments, la qual cosa presenta un repte tant tecnològic com financer.

Malgrat les discussions en curs, encara no s'ha pres una decisió definitiva sobre el futur dels abonaments i la gratuïtat. També queda per determinar si es mantindran les bonificacions del 50% en els abonaments Avant per a trens de Mitja Distància per Alta Velocitat, un aspecte que podria influir en la decisió de molts viatgers l'any vinent.