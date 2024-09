Junts insta al PSOE a fer "coses diferents" perquè no donaran suport a la senda de dèficit "a canvi de res"

Junts insta el PSOE a fer "coses diferents" perquè no donaran suport a la senda de dèficit "a canvi de res" | Europa Press

La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, ha instat el PSOE a pensar en "fer coses diferents" amb la senda de dèficit, ja que avisa que la seva formació no donarà suport a la proposta del Govern "a canvi de res".

"Si el PSOE vol que passin coses diferents, han de fer coses diferents", ha sentenciat aquest dimarts davant dels mitjans de comunicació des del Congrés després que el Govern hagi anunciat que retirava la tramitació de la senda de dèficit prevista per a aquest dijous per falta de suports.

Nogueras ha reiterat que des de Junts "no donen ni donaran" el seu suport a canvi de "res" i, per tant, creu que el que hauria de fer l'Executiu és "negociar" i presentar una proposta que "realment millori la situació de Catalunya", perquè, al seu parer, "no té sentit" tornar a presentar una proposta de senda de dèficit que ja va ser rebutjada al juliol.

En aquest sentit, la dirigent independentista ha situat com a "bona base" per poder començar a treballar una proposta aprovada l'any 2014 al Parlament de Catalunya en què es proposava "atorgar a les comunitats autònomes almenys un terç de l'objectiu total" del dèficit, cosa que donaria més recursos i més marge d'endeutament a les comunitats.

Encara així, Nogueras no ha confirmat que les negociacions amb els socialistes estiguin tancades i des de l'Executiu han justificat el retard de la votació assegurant que volen esgotar totes les possibilitats per intentar assolir un pacte que seria beneficiós per a totes les comunitats autònomes i els ajuntaments, guanyant així temps per negociar amb la formació de l'expresident català Carles Puigdemont.

A falta de fixar una nova data, serà la quarta vegada que el Congrés debati uns objectius d'estabilitat aquest any. El Govern va arribar a presentar els relatius als Pressupostos de 2024 dues vegades, però aquestes comptes no es van tramitar per l'adelantament electoral de Catalunya i segueixen vigents les de 2023, que es van prorrogant automàticament l'1 de gener.