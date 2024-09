El Govern retira una proposta per evitar una nova derrota al Congrés | Europa Press

El Govern espanyol ha pres la decisió de retirar la senda de dèficit per al període 2025-2027. Aquesta mesura s'ha implementat amb l'objectiu d'evitar un nou fracàs al Congrés, donat que l'Executiu no comptava amb els suports necessaris per a la seva aprovació.

El Partit Popular (PP) i Junts havien manifestat amb antelació el seu rebuig a la senda de dèficit, cosa que complicava la possibilitat d'assolir els consensos requerits. Per tant, el Consell de Ministres ha decidit retirar els objectius de dèficit i deute, buscant així donar més temps per a les negociacions i assolir un acord que sigui beneficiós per a les comunitats autònomes (CCAA) i els ajuntaments.

Aquesta retirada tindrà implicacions significatives en el calendari dels Pressupostos Generals de l'Estat per al 2025. La responsabilitat recau en l'Executiu, que haurà de refer la senda per obtenir el suport de Junts, un partit crucial en aquest context. El Govern ha advertit que, si no s'aprova una nova senda, les CCAA i ajuntaments podrien perdre prop de 12.000 milions de marge pressupostari, cosa que afectaria directament les seves capacitats de gestió i finançament.

Cal recordar que al juliol, el Govern havia aprovat uns objectius d'estabilitat amb l'abstenció de les CCAA del PP. No obstant això, les crítiques cap a aquest partit han estat contundents, assenyalant la seva irresponsabilitat com un factor que perjudica les CCAA i els ajuntaments.

La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha subratllat l'interès del Govern en millorar la qualitat de vida de la ciutadania. Per la seva part, la ministra d'Educació, Pilar Alegría, ha advertit que votar en contra de la senda fiscal podria repercutir negativament en els serveis públics.

Malgrat la situació, el Govern es mostra obert al diàleg i ha estès la mà a aquells grups que desitgin col·laborar des de la responsabilitat. No obstant això, no s'han especificat terminis concrets per a la presentació ni l'aprovació dels nous Pressupostos de 2025, deixant a l'aire la incertesa sobre el futur immediat de les finances públiques espanyoles.