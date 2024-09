La reducció de jornada no s'endarrerirà fins al 2026: Treball ho nega

Foto: EuropaPress, CanvaPro de brunasaraiva i Element 3D Icon 3D

El secretari d'Estat de Treball, Joaquín Pérez Rey, ha negat que estigui als plans del Ministeri endarrerir un any, fins al 2026, l'entrada en vigor de la jornada de 37,5 hores setmanals. Ho ha dit a les seves xarxes socials després que ahir a la nit, després de la reunió de la taula de diàleg social de reducció de jornada, CCOO afirmés que aquest era un dels escenaris possibles.

"Desment rotundament que posposarem l'entrada en vigor de la reducció de jornada. Com recull l'acord de Govern: 38,5 hores el 2024 i 37,5 hores el 2025", subratlla Pérez Rey al seu perfil de 'X'.

El que va dir la responsable d'Acció Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, després de la reunió d'ahir de la taula, és que la tramitació parlamentària del projecte farà que la reducció de jornada a 37,5 hores setmanals s'apliqui per a l'any 2026, mentre que el tram previ, la retallada des de les 40 hores actuals a les 38,5 hores, arribarà per a l'any 2025, cosa que suposaria endarrerir un any els plans del Govern.

"Per molta pressa que ens donem en el procés de negociació, falta un tràmit parlamentari, que si aconseguim que les seves senyories es posin del costat de la ciutadania i votin a favor de la reducció, serà un tràmit curt, però també ens podem situar en una posició diferent i el procediment pot ser una mica més llarg", va explicar Vicente.

Treball està buscant un acord tripartit que inclogui també CEOE per tirar endavant la retallada de la jornada laboral . Ahir a la nit, el secretari d'Estat va afirmar haver percebut a la patronal una actitud "més constructiva" i un "canvi de to", però fonts de la CEOE van assegurar a Europa Press que se segueixen oposant a aquesta mesura i que no s'ha posat per escrit la darrera proposta de Treball.

Així doncs, els sindicats segueixen endavant amb les seves mobilitzacions per pressionar la CEOE i els grups parlamentaris perquè "no es posin de perfil" i manifestin el seu suport a la mesura. CCOO i UGT sortiran al carrer aquest dijous i es concentraran davant de les seus de la CEOE de totes les capitals de província en defensa de la jornada de 37,5 hores setmanals.

Sord: L'actitud de CEOE és de "pur bloqueig"

El secretari general de CCOO, Unai Sordo, va afirmar ahir a la nit, en declaracions a la cadena SER, que la principal incògnita a resoldre en aquesta negociació és si de debò CEOE considera que cal negociar i reduir per la llei la jornada de treball. "CEOE considera que la jornada laboral només s'ha d'abordar des dels convenis col·lectius. Si aquest és el plantejament, és evident que impossibilita qualsevol acord", va assenyalar Sordo, que va afegir que si l'acord és impossible, parlar sobre quan entrarà en vigor la rebaixa de jornada seria especular.

"Els convenis en general perden la vigència un 31 de desembre de cadascun dels anys, es renoven per entrar en vigor quan s'arriben a acords, per tant, el problema no és si la jornada laboral es redueix tres mesos endavant o enrere , sinó que cal garantir un escenari cert de reducció per llei de la jornada de treball, que haurà de ser al llarg de l'any que ve i, amb aquest escenari cert, negociarem els convenis col·lectius. Però aquest escenari no té sentit ara mateix. perquè l'actitud de la CEOE és de bloqueig pur", va denunciar Sordo.

El líder de CCOO va defensar que com a "desitjable" l'acord tripartit, perquè després la rebaixa de jornada s'haurà d'aplicar a les empreses. "Tan important és el volum total d'hores de treball com la distribució del temps de treball, i això es resol a través dels convenis col·lectius i no a través de la llei. Per tant, tenir un acord tripartit té el seu valor, però una cosa és valorar-ho i una altra cosa és atorgar a ningú el dret a veto.