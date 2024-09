L'argument que esgrimeix el PSOE per esquivar la petició de noves eleccions del PP

Foto: EuropaPress

El PP ha reclamat aquest dimecres al cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, que ja convoqui eleccions perquè el seu Govern és un "focus d'inestabilitat" pels seus "escàndols judicials" o la falta de majoria parlamentària per aprovar els Pressupostos.

La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha afirmat que portaran els comptes públics al Congrés i ha recalcat als populars que té CCAA sense estabilitat després del "plantament" de Vox. Encara més, ha recordat que Madrid o Castella i Lleó van aprovar un sol Pressupost en quatre anys.

"¿Em pot dir amb quin grup polític s'entén el Partit Popular? Quina és l'estabilitat que té el PP als governs que presideixen a les comunitats autònomes? Si a vostès els va plantar la ultradreta", ha etzibat Montero a la bancada del PP a la sessió de control al Govern al Ple del Congrés.

Aquesta cruïlla parlamentària s'ha produït un dia després que el Govern hagi decidit retirar la tramitació al Congrés del sostre de despesa , que es votaria aquest dijous, per falta de suports amb l'objectiu de donar més temps a la negociació davant el vot en contra avançat per Junts.

De fet, en arribar al Ple del Congrés, i en ser preguntat si hi ha possibilitat que el PP doni el seu suport si hi ha una nova via de dèficit amb més diners per a les CCAA, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, s'ha limitat a assegurar que el que "està vivint Espanya" comença a "assemblar-se a una gran broma".

Gamarra: "Donar l'espantada"

La secretària general del PP, Cuca Gamarra, ha dit a la ministra d'Hisenda que hi ha "una cosa pitjor que perdre votacions" i és "retirar iniciatives per dissimular la derrota", cosa que suposa "donar l'espantada". Gamarra ha afirmat que és "insostenible" que el Govern segueixi així mentre al Govern "l'esclaten escàndols setmana rere setmana" i pateix derrotes parlamentàries contínues.

"¿No veuen la cara que se'ls queda cada vegada que són apallissats en aquesta casa?", ha exclamat. A més, ha preguntat al Govern si li "sembla normal que el senyor Cerdán --responsable d'Organització del PSOE-- se'n vagi amb la motxilla a Suïssa a comprar vots amb els diners i la igualtat de tots els espanyols per treure una votació".

Per això, Gamarra ha enlletgit Pedro Sánchez que es dediqui a "resistir" quan és un Govern "paralitzat, envoltat pels escàndols" i "sense rumb ni futur". Segons ell, al PSOE "no li surten els comptes". "Van dir que eren més, quants més?", ha preguntat a Montero, incidint que la "majoria progressista no apareix per enlloc".

Tot seguit, Gamarra ha defensat "l'alternativa" del Partit Popular, una formació que proposa polítiques de suport a les famílies amb mesures de conciliació, com la gratuïtat de l'educació infantil o la baixada d'impostos.

Montero veu el PP "incapacitat" per governar

Al seu torn, Montero ha presumit de la gestió del Govern per millorar la vida de la "majoria social d'aquest país", "impulsar el creixement econòmic" o "blindar els serveis públics" que, segons ha dit, el PP "privatitza" .

Montero ha recordat al PP que aquesta Cambra ha aprovat "la totalitat de lleis que ha portat aquest Executiu, 17 lleis ", i ha ressaltat que "qui està incapacitat per governar és el PP", que fa una oposició "perjudicant els interessos d'Espanya" ", en "posar-se en contra de l'impost a les energètiques o la banca" o "votant en contra" de la vicepresidenta Teresa Ribera com a comissària per "pur interès partidista".

També ha dit al partit de Feijóo que, "davant la desesperació de no tenir projecte de país", no es pot "utilitzar les falques" i "les mentides" "aprofitant les denúncies d'organitzacions ultradretanes per continuar plantejant infons sobre l'entorn del president ", cosa que ha titllat de "senzillament mesquí".

És més, Montero ha retret el PP que amb la seva actuació hagi "obligat que Edmundo González hagi d'emetre un comunicat per les mentides". "Un partit que no sap fer oposició, està incapacitat per governar", ha asseverat.

Sémper: "No té majoria social ni majoria parlamentària"

Poc després, el portaveu del PP, Borja Sémper, ha recordat el que deia al seu dia Pedro Sánchez quan un Govern no aprovava els Pressupostos i ha demanat convocar ja eleccions generals perquè "no té majoria social i ara no té majoria parlamentària" . Segons la seva opinió, l'Executiu és "focus d'inestabilitat" i "viu obsessionat per resistir".

"¿Donaran vostès la paraula als espanyols? ¿Un govern pot governar sense Pressupostos i sense majoria parlamentària suficient?", ha interpel·lat a Montero, per insistir que perden votacions cada setmana i "han perdut tota credibilitat".

Sémper ha dit que el Govern de Sánchez "ni sap ni vol governar". "Vostès només volen estar al poder. I quan un govern viu sol, obsessionat per resistir i per mantenir-se al poder, els que pateixen són els ciutadans i és el que està succeint", ha exclamat.

Montero diu que Mañueco i Ayuso només van aprovar un pressupost

Aleshores, Montero ha demanat a Sémper que pregunti a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, per què "durant quatre anys va aprovar un Pressupost", cosa que, segons ha prosseguit, va passar també a Castella i Lleó amb el govern de Alfonso Fernández Mañueco.

Montero ha dit al PP que "per poder mantenir el senyor Feijóo, han d'estar tot el dia intentant traslladar a l'interior del seu partit que les eleccions es poden convocar a tocar". "I aquest és el problema del Partit Popular, que ha d'amarrar el seu líder a costa d'intentar traslladar permanentment que ja toca i aconseguiran aconseguir millors resultats", ha emfatitzat.

Dit això, la ministra ha preguntat al PP quina estabilitat té el PP als governs autonòmics quan a moltes de les seves CCAA els "va plantar la ultradreta", "probablement" perquè "no saben arribar a acords". "El Partit Popular està sol, no té capacitat de governar perquè no hi ha cap grup que es pugui aliar amb vostès", ha proclamat, per garantir que el Govern continuarà treballant i portarà uns PGE al Congrés.

Montero ha recordat a Sémper el comunicat que ell mateix va emetre quan el gener del 2020 "quan va abandonar el PP" en què va dir que va deixar la política assegurant que "convindria prestigiar la política" i que "torni i respecte", rebutjant la "política" de trinxeres" Sémper l'ha contestat que és "lleig mentir" i li ha deixat anar: "Vostès no són un Govern, vostès efectivament són una trinxera. Malauradament no té un govern. Té un govern atrinxerat", ha finalitzat.