Sánchez claudica davant de Junts: farà públics els informes del CNI sobre els atemptats del 17-A

Foto: EuropaPress

El govern d'Espanya ha anunciat que desclassificarà els informes del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) relacionats amb els atemptats gihadistes del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils. Segons fonts de l'executiu, aquesta mesura es pren amb la intenció de demostrar que "no hi ha res a amagar" respecte al paper dels serveis d'intel·ligència en aquests tràgics esdeveniments.

Aquest anunci arriba en un context de creixent pressió política, després que aquesta setmana es reactivés la comissió de recerca al Congrés sobre els atemptats. El grup de treball, impulsat per Junts per Catalunya, té com a objectiu aclarir els fets i conèixer les possibles implicacions del CNI pel que fa a l'atac.

La comissió celebrarà una reunió aquest dijous, en què s'espera que se n'aprovi el pla de treball. Una de les línies de recerca principals és la relació entre els serveis d'intel·ligència i Abdelbaki Es Satty, imam de Ripoll, assenyalat com el cervell darrere dels atemptats. Míriam Nogueras, diputada de Junts, ha manifestat el seu interès a conèixer més detalls sobre aquest vincle, que ha generat nombroses especulacions des que es va saber que Es Satty havia estat confident del CNI.

El 17 d'agost del 2017, una furgoneta va envestir desenes de persones a la Rambla de Barcelona, causant la mort de 13 persones i ferint més de 100. Hores després, a la localitat costanera de Cambrils, es va produir un segon atemptat, a el que cinc terroristes van ser abatuts per la policia després d'atacar diverses persones. Tots dos esdeveniments van marcar un dels moments més foscos a la història recent d'Espanya.

Amb la desclassificació dels informes del CNI, el govern espera fer llum sobre els fets i respondre a les inquietuds dels que busquen claredat sobre el paper que van jugar els serveis d'intel·ligència en la prevenció d'aquests atacs.

Cal tenir en compte que aquest gest és una concessió que està fent l'Executiu de Pedro Sánchez per guanyar-se novament el favor de Junts, ja que era una de les reclamacions del partit independentista.

Junts va votar a favor a la investidura de Pedro Sánchez a canvi de l'aprovació de la llei d'amnistia, però l'Executiu no ha pogut comptar amb ells en la tramitació d'altres lleis com la dels lloguers. En aquest context polític, Junts està intentant fer valer els seus 7 vots per aconseguir concessions i millores a favor de Catalunya.