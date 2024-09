Va finançar de manera irregular Alvise Pérez la seva campanya per a les Europees?

Alvise Pérez. Foto: Europa Press / Canva Pro

La Fiscalia del Tribunal Suprem (TS) estudiarà si investiga si l?eurodiputat Luis Alvise Pérez Fernández va cometre un delicte de finançament il·legal pel presumpte cobrament de 100.000 euros en metàl·lic durant la campanya de les eleccions europees.

Fonts fiscals han confirmat a Europa Press que la Fiscalia General de l'Estat va rebre el 19 de setembre passat una denúncia per part d'Álvaro Romillo, un empresari de criptomonedes l'entramat del qual ha estat denunciat a l'Audiència Nacional per un presumpte delicte d'estafa.

Les fonts detallen que Romillo va presentar aquest dimarts una ampliació de la seva denúncia contra Alvise Pérez. Segons informa la Cadena SER , l'empresari assegura que va abonar 100.000 euros en mà a l'eurodiputat el 27 de maig passat, setmanes abans dels comicis europeus.

Aquest mateix matí, la denúncia s'ha remès a la Fiscalia del Tribunal Suprem, que és la competent per investigar si hi pot haver un delicte de finançament il·legal, ja que el denunciat és aforat per la condició d'eurodiputat.

La denúncia contra Romillo

Víctimes d'una presumpta estafa, per part seva, han demanat a l'Audiència Nacional (AN) aquesta setmana que investigui el suposat frau de més de 300 milions d'euros comès per Madeira Invest Club, una plataforma d'inversions que presumptament ajudava les persones a reduir la seva càrrega tributària, i el CEO del qual era el mateix Romillo.

Des d'Aránguez Advocats, que representen una mica més de 500 afectats, expliquen que Romillo, que es presentava sota l'àlies CriptoSpain, "presumia de ser un gran expert en el·lusió fiscal i coneixedor de criptomonedes".

El despatx ha presentat aquest dimecres 25 de setembre una ampliació de la denúncia en què demanen a l'Audiència Nacional que s'inhibeixi i que la competència passi al Suprem. Segons aquest despatx, Romillo hauria manifestat "públicament la vinculació d'aquesta trama amb Alvise Pérez, motiu pel qual argumenta i excusa la paralització de la plataforma i la no-devolució del capital als afectats".