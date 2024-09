Tots contra Puente: Junts i ERC s'uneixen al PP per reprovar el ministre

El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente - EP

Junts i ERC han atorgat el seu suport al PP per tirar endavant aquest dimecres al Ple del Senat la reprovació del ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, pel "caos als serveis ferroviaris durant aquest estiu" i les incidències als trens de Rodalies durant aquests darrers mesos.

La reprovació del ministre Puente per part del Senat ha comptat amb el suport dels 144 vots que té la majoria absoluta del PP i amb diversos socis parlamentaris del Govern, entre els quals hi ha ERC i Junts. Per part seva, el PSOE, PNB i EH Bildu ho han rebutjat i altres formacions com BNG o Coalició Canària s'han abstingut.

El text convida Puente a dimitir per "la seva incapacitat per resoldre les innombrables i constants incidències produïdes a la xarxa ferroviària i per la seva poca sensibilitat i la seva absoluta falta de respecte mostrada davant les protestes dels usuaris pel caos en els serveis ferroviaris viscuts durant aquest estiu".

La reprovació de Puente compta amb l'aval de diversos socis del Govern, que s'han mostrat molt crítics amb la gestió del ministre al capdavant de la feina, especialment ERC i Junts per les últimes incidències al Rodalies de Catalunya, entre altres coses.

El tercer ministre reprovat

Óscar Puente es converteix d'aquesta manera en el tercer ministre de Sánchez reprovat per la majoria absoluta del PP al Senat, després que aquest any hagin estat convidats a abandonar l'Executiu el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, i el ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts.

En el cas de Marlaska, el Senat el va reprovar després dels fets amb els dos agents de Guàrdia Civil assassinats després de ser envestits per una narcolancha al port de Barbate (Cadis). La iniciativa va tirar endavant amb la majoria del PP i l?abstenció d?alguns socis de Govern com ERC, Bildu, Junts i el senador de Sumar.

Per part seva, Bolaños ha estat reprovat per la majoria absoluta del PP per "la seva falta de respecte" a la Cambra Alta i la seva actitud amb l'informe de la Comissió de Venècia sobre la llei d'amnistia. En aquesta ocasió, el Govern i els seus socis van rebutjar aquesta reprovació al Senat.

De la mateixa manera, el PP també va tirar endavant una iniciativa al Senat en què es reprovaven les declaracions del cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, sobre els regidors de poble en un atac al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.