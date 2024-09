Sumar carrega contra la ministra Rodríguez: "Dimissió o cessament"

La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez - EP

Càrrecs de Sumar i de les seves formacions aliades han carregat contra la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, per apel·lar a la solidaritat dels propietaris per contenir el preu del lloguer, una postura que implica un "insult a la intel·ligència" i comprar "el marc de la dreta".

Les declaracions de Rodríguez han provocat malestar al soci minoritari i fins i tot la dirigent d'IU i membre de l'Executiva de la formació, Amanda Meyer, ha compartit les seves paraules amb el missatge següent a les xarxes socials: "Dues paraules: dimissió o cessament" .

Aquest matí el portaveu de Sumar al Congrés, Íñigo Errejón, ha respost la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, que "no és el camí" demanar solidaritat als propietaris per baixar els lloguers, i li ha recordat que quan el Govern va pujar el salari mínim "no va apel·lar a la solidaritat" dels empresaris, sinó que ho va pujar "per llei".

Així ho ha expressat Errejón en una entrevista a 'La Mirada Crítica' de Telecinco, recollida per Europa Press, en què ha assenyalat Rodríguez --amb qui té "grans diferències"-- que no és el camí demanar als casolans siguin solidaris i continguin els preus del lloguer, i que calen "moltes transformacions".

"No ens podem arrossegar"

Més contundent s'ha expressat la portaveu adjunta del grup i dirigent dels 'comuns', Aina Vidal, als micròfons de 'La Sexta' en qualificar d'"insult a la intel·ligència" la posició de Rodríguez quan a Espanya hi ha una emergència habitacional i les grans forquilles s'han multiplicat.

"Això ja no va de solidaritat. Això no va que ens arrosseguem" anant de camí cap a Lourdes amb els peus en nafres demanant per favor als rendistes oa les grans empreses (...) o fons voltor, que estan abusant", ha llançat per recalcar que el país el que necessita és una “regulació. "Aquí ens trobaran sens dubte la gent dels 'comuns' i per descomptat també Sumar", ha aprofundit.

També ha replicat a la titular d'habitatge el coordinador federal d'IU, Amanda Meyer, per demanar-li que no es tracta de "reclamar solidaritat a ningú" sinó de legislar perquè els propietaris "deixin de tenir la possibilitat d'especular".

Alhora, Meyer ha arribat a dir que aquestes declaracions podrien ser motiu de renúncia o cessament mentre que la formació, mitjançant el seu perfil oficial a 'X', ha advertit que "demanar als rendistes que no siguin avariciosos no és política de habitatge" i sí que ho és "tocar els beneficis de les grans forquilles i intervenir el preu de l'habitatge".

"No compri el marc de la dreta!"

El diputat de Compromís, Alberto Ibáñez, ha interpel·lat en xarxes Rodríguez per instar que la "solidaritat ha d'arribar al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) per regular a favor de les famílies treballadores.

"Baixem el preu de l'habitatge per decret. ¡No compri el marc de la dreta! L'habitatge ja està hiperregulat però a favor dels fons voltor i els rendistes", ha proclamat el també portaveu d'habitatge del grup plurinacional al Congrés.