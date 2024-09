Sánchez esperarà els congressos de Junts i ERC per intentar aprovar un nou sostre de despesa

El president del Govern, Pedro Sánchez - EP

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha afirmat aquest dimecres que esperarà fins que se celebrin els congressos de Junts i ERC per intentar aprovar una nova via d'estabilitat, pas previ per tenir uns nous Pressupostos Generals de l'Estat per al 2025.

"No fem política sobre el buit, nosaltres, evidentment tindrem, com s'ha fet altres vegades, que esperar no el congrés, els congressos dels socis parlamentaris que tenim", ha indicat Sánchez en roda de premsa des de Nova York, a referència a les dues formacions catalanes, que celebren congressos aquesta tardor.

El cap de l'Executiu ha fet aquestes declaracions després que el Govern decidís retirar la votació del camí de dèficit que estava previst per a aquest mateix dijous al no comptar amb els suports suficients per la negativa de Junts a recolzar-lo.

El Govern va anunciar la seva disposició a negociar amb Junts una nova via d'estabilitat --tot i que defensava les últimes setmanes que no la canviaria-- i tot seguit ERC va advertir que si la negociació es tornava a obrir ells també posarien sobre la taula les peticions.

Per tant, Sánchez, en ser preguntat sobre si esperaria el congrés de Junts --que se celebra a finals d'octubre-- ha puntualitzat que esperarà "els congressos" incloent també ERC que celebra el seu conclave a finals de novembre, aquests dies que el Congrés Federal del PSOE que reelegirà Sánchez com a secretari general.

En aquestes cites, ERC i Junts renovaran les seves direccions i previsiblement definiran quin serà el full de ruta i la relació amb el Govern Central a partir d'ara.

Tatxa d'hipocresia la posició dels presidents del PP

En la mateixa línia Sánchez ha insistit que no renunciarà a "fer els seus deures" és a dir a presentar a les Corts Generals un projecte de Comptes Generals per al 2025. "Això ho farem, i volem fer-ho a més des de l'acord i per això crec que és important comptar amb un camí que sigui acceptat i validat per la majoria parlamentària de les Corts Generals”, ha indicat.

Per això, ha assenyalat, han decidit retirar la proposta inicial acordada al Consell de Política Fiscal i Financera, "per donar una oportunitat a l'acord", segons ha remarcat.

Igual que ha indicat que aquesta és la responsabilitat del Govern, també ha posat el focus a la resta de grups parlamentaris, especialment al PP i ha criticat que els presidents de les comunitats autònomes governades pels 'populars' demanin un nou finançament i més recursos econòmics i quan l'Executiu Central posa sobre la taula 12.000 milions d'euros per a dos anys "no exigeixen al seu grup parlamentari que aprovi el camí que ofereix el Govern. És d'una enorme hipocresia", s'ha queixat.

Sánchez ha insistit que votar en contra del camí d'estabilitat suposa que les CCAA i els ajuntaments disposin de 12.000 milions d'euros menys i ha remarcat que aquesta quantitat equival a la despesa en vivenda de totes les comunitats en 6 anys; despesa anual en medicaments i serviria per pagar els salaris d'un any del conjunt de personal i professors d'educació preescolar i primària.