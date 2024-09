L'avís de la ministra d'Habitatge a les comunitats "insubmises" amb la Llei

La titular dHabitatge, Isabel Rodríguez. Foto: Europa Press

La ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez , ha advertit que les comunitats autònomes que no compleixin la Llei d'Habitatge, com Madrid, no rebran finançament estatal per a les seves polítiques d'aquest àmbit.

La ministra, en declaracions a TVE , ha explicat que ja s'està treballant al Pla Estatal d'Habitatge i que el conjunt de les comunitats efectuen la seva política d'habitatge amb un finançament de l'Estat de l'entorn del 70%-75%.

"Jo vull seguir recolzant-les econòmicament, però també vull que elles posin més pressupost per a aquesta finalitat. Però si elles no es fan càrrec del compliment de la Llei, jo condicionaré el finançament a què efectivament s'estigui complint la Llei", ha assegurat.

La ministra ha afirmat que "no pot tractar per igual" aquelles regions que estan fent esforços per complir la Llei d'Habitatge per ajudar els seus ciutadans que aquelles que, "per atacar el Govern", es mostren "insubmises" amb el compliment de la normativa.

"I, per tant, la mateixa Llei em faculta, de manera extraordinària, treballar amb aquelles comunitats que s'han compromès a complir-la i que estan donant resposta als ciutadans", ha subratllat.

Rodríguez ha afirmat que el problema de l'habitatge "no es barallarà amb el Govern" i s'ha dirigit expressament a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso .

"Això no va de fer travetes a Pedro Sánchez, senyora Ayuso. Això va que hi ha milers de madrilenys i madrilenyes que pateixen per la seva insubmissió a la Llei. Que no tenen accés a un habitatge, que són empleats públics de la Comunitat de Madrid , mestres, mestres, infermers i infermeres, que estan obligats a compartir pis. Que això és insostenible socialment, senyora Ayuso", ha defensat.

A més, ha recordat a la Comunitat de Madrid que hi ha una eina, la Llei d'Habitatge, que permet donar resposta a aquesta situació. "I jo em comprometo a ajudar la Comunitat de Madrid amb més fons, amb més recursos, amb respostes extraordinàries perquè doni resposta a aquesta situació. La Comunitat de Madrid rep del Govern d'Espanya 2.000 milions d'euros des de l'any 2018 en diferents programes per a política de vivenda. El que vull és que s?executin bé i que a partir d?ara s?orientin al compliment de la llei", ha abundat.

La ministra ha explicat que els plans estatals d‟habitatge daten del principi de la democràcia i han estat un suport del Govern a les comunitats autònomes que exercien aquesta competència sense empara competencial de l‟Estat, perquè no existia la Llei d‟Habitatge.

"Avui la tenim. El Tribunal Constitucional ens ha dit que l'Estat és competent per garantir la igualtat dels espanyols en l'accés a l'habitatge. I per descomptat, jo m'hi entossudiré (...) Allà on s'està produint una tensió, que està definida a la llei, que ens dóna instruments per superar-la, i que per un afany partidari no s'està complint, tindrà també les seves conseqüències", ha advertit.