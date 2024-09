Montero diu que el finançament singular català "és constitucional" i acusa el PP de buscar la confrontració

Montero i Bravo. Muntatge fet amb fotos del Congrés dels Diputats

La vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha reafirmat aquest 26 de setembre que l'acord fiscal amb ERC per a un finançament singular a Catalunya està recolzat per la Constitució i l'Estatut d'Autonomia . Durant una compareixença al Congrés sobre el tema, va instar el PP a considerar aquest pacte com un "estímul" per assolir un acord sobre el finançament autonòmic, evitant així l'immobilisme i la confrontació entre territoris.

Montero va dedicar gran part de la seva intervenció a criticar el PP per rebutjar aquest acord i la seva negativa a recolzar el camí d'estabilitat. Ha assenyalat que el PP no té un projecte polític en àrees clau com l'estructura territorial, l'economia i els serveis públics, i els ha instat a participar en un debat seriós sobre el finançament autonòmic. Segons la ministra, la reforma del model actual és essencial per "blindar els serveis públics" i oferir igualtat d'oportunitats a tot el país.

L'acord fiscal amb ERC, que permet que Catalunya surti del règim comú, és vist per Montero com un pas necessari per desbloquejar el debat sobre el finançament autonòmic. Ha subratllat que els territoris han mantingut postures de "màxim", cosa que ha dificultat els acords globals. Montero va advocar per superar aquest "carreró sense sortida", on cap territori està disposat a cedir, generant una situació d'estancament.

A més, va defensar que el finançament singular per a Catalunya és constitucional i promou la solidaritat interterritorial. Tot i això, ha recalcat que per garantir un nivell uniforme de serveis públics a tot Espanya, les comunitats governades pel PP han de realitzar un "esforç fiscal" per igualar els recursos disponibles a les diferents regions del país.

El PP respon: "¿Ho compensa tot per ser ministra?"

La resposta dels populars ha arribat per part del portaveu econòmic, Juan Bravo, que ha acusat Montero, d'haver "traït els andalusos" amb l'acord sobre la quota catalana. A més, li ha preguntat quant de temps més pensa suportar les "humiliacions" de Junts per assegurar la seva "supervivència política".

Durant el debat, Bravo ha qualificat de "trampango" l'acord de finançament singular pactat entre el PSOE i ERC, argumentant que suposa una "traïció" als principis de convivència que uneixen els espanyols i un "greu atemptat" contra la igualtat, cosa que "erosiona" la solidaritat entre territoris.

Així mateix, Bravo ha criticat Montero pel que considera "mentides" i el seu canvi de postura sobre aquest tema, únicament, segons ell, per obtenir el suport d'ERC a la investidura de Salvador Illa. "¿No li fa vergonya? ¿Ho compensa tot per ser ministra?", li ha etzibat, acusant els socialistes de voler crear "independentistes de primera i espanyols de segona", i assegurant que "no tenen límits".

