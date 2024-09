Page afirma que AMLO li va dir que "odia els espanyols, odia Espanya i mai la visitarà"

El president de Castella-la Manxa, Emiliano García Page

El president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, ha recordat aquest dijous una trobada que va mantenir amb el president de Mèxic en funcions, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en què, segons ha explicat, li va dir que "odia els espanyols, odia Espanya i mai la visitarà".

Així ho ha fet a l'obertura a Toledo de les 'XXIII Jornades Nacionals sobre la Funció Consultiva', on ha explicat l'anècdota després que les autoritats mexicanes no hagin convidat a la presa de possessió de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, el rei Felip VI per no disculpar-se pels excessos comesos pels espanyols durant la Conquesta.

Page ha explicat que es va reunir amb López Obrador acompanyat de José Bono. "Ja va començar estrany, ens va citar a les 6.30 del matí. Em van dir que tenia insomni crònic", ha rememorat.

"Odio els espanyols i odi Espanya. No viatjaré mai a Espanya", ha relatat el president autonòmic que li va dir el mandatari mexicà. Segons Page, va sortir amb les mans "al cap".

"Qui renega de la seva sang té un problema patològic. Aquí portem sang barrejada totes les societats del planeta. I això té l'avantatge que ens barregem, vet aquí la riquesa", ha apuntat.