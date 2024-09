Feijóo demana a Sánchez denunciar Maduro davant la Cort Penal Internacional

Alberto Núñez Feijóo - EP

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, s'ha compromès aquest dijous a "redoblar la pressió diplomàtica" a favor d'Edmundo González i ha anunciat que reclamarà al cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, que denunciï Nicolás Maduro davant la Cort Penal Internacional. El Grup Popular inclourà aquesta petició en una iniciativa que portarà al Ple del Congrés del 9 d'octubre perquè sigui jutjat per "per crims de lesa humanitat".

Prèviament, la líder de l'oposició veneçolana, María Corina Machado, ha agraït al PP que la seva ajuda "en aquesta lluita" i ha defensat continuar avançant amb la mobilització ciutadana i amb mesures com ara el tancament dels fluxos financers.

Feijóo i Machado --ella a través de videoconferència-- han participat en un col·loqui organitzat pel Grup Popular a l'Ateneu de Madrid sota el títol '28J: el dia que va guanyar Veneçuela', en què s'ha brindat una forta ovació a la líder opositora veneçolana.

"La història tractarà molt malament els tebis i equidistants"

Feijóo, que ha definit Machado com una dona "valenta", ha recalcat que "el que resisteix, guanya", com deia el Nobel Camilo José Cela. Dit això, ha assenyalat que ara els toca estar a l'alçada de les circumstàncies i s'ha compromès a "redoblar la pressió diplomàtica" perquè "qui se n'ha d'anar és Maduro, no Edmundo González".

En aquest sentit, ha apostat per "activar" els Governs dels 27 perquè es pronunciïn a favor de González Urrutia. "Ara el que hem de fer és activar, no només els Parlaments, sinó els Governs d'Europa perquè es posicionin", ha abundat.

Feijóo ha insistit que han d'assumir una responsabilitat perquè no es pot ser "tebi" ni "equidistant" davant del que està passant a Veneçuela. "La història tractarà molt malament els tebis i equidistants", ha advertit.

En aquest punt, ha demanat a Pedro Sánchez actuar contra Maduro.

"És la meva obligació demanar al Govern d'Espanya que denunciï Maduro davant el Tribunal Penal Internacional", ha sentenciat. El Grup Popular portarà al Ple del Congrés del 9 d'octubre una iniciativa demanant que es dicti aquesta ordre d'arrest contra Maduro i "els seus còmplices" perquè "que siguin jutjats per crims de lesa humanitat", segons ha confirmat després el portaveu de la formació a la Cambra Baixa, Miguel Tellado.

"Zapatero ha treballat perquè Edmundo se n'anés"

Després de sostenir que el règim de Maduro està "més feble que mai" com a prova que hagi "intensificat la repressió", Feijóo ha dit a María Corina Machado que pot comptar amb el PP en la lluita. "Vull traslladar-te que comptis amb nosaltres, que no fallarem, que la majoria del poble espanyol no li fallarà al poble veneçolà, que et sentis còmoda perquè Espanya és un país aliat de la democràcia veneçolana", ha manifestat.

A més, el president del PP ha criticat que es titlli la seva formació d'"oportunista" per defensar la llibertat a Veneçuela. "Zapatero ha treballat perquè Edmundo se n'anés. Jo treballaré perquè se'n vagi Maduro", ha sentenciat.

Després d'assegurar que la política és que "la veritat guanyi a la mentida", s'ha mostrat convençut que en aquesta ocasió a Veneçuela "guanyarà la veritat". Dit això, ha avisat "aquelles empreses que estan col·laborant amb Maduro, que s'equivoquen".

"Les empreses que creen riquesa en un país sempre són benvingudes. Però les empreses que financen els règims autocràtics no estan treballant per al poble ni per crear riquesa. Estan treballant exclusivament per a un règim", ha advertit.

María Corina Machado apel·la a la mobilització

En la seva intervenció, María Corina Machado ha donat les gràcies a Feijóo i als seus "grans amics" espanyols al PP perquè "han estat grans aliats en aquesta lluita" per la llibertat. "El que està passant a Veneçuela és realment històric", ha proclamat, per afegir que el moviment que estan construint és "irreversible".

Dit això, ha defensat avançar amb mesures com ara el tancament dels fluxos financers. A més, ha afegit que necessiten que "la comunitat internacional avanci decididament, no només el pla diplomàtic" sinó també al de la Justícia, fent "responsables a aquells que estan cometent i han comès crims de lesa humanitat".

Machado ha cridat a la mobilització en defensa de la llibertat a Veneçuela aquest dissabte 28 de setembre. "Jo tinc profunda confiança en el poble de Veneçuela", ha manifestat, per afegir que continuaran avançant en aquesta ruta amb una "estratègia robusta" per fer "sentir a Maduro que el cost de quedar-se és més gran al de deixar-se anar". "I quan aquest dia arribi s'accelerarà la transició i podrem portar els nostres fills de tornada a casa", ha assegurat.

Tellado anomena "pocavergonya política" Zapatero

En el seu torn, el portaveu del PP al Congrés ha fet una crida a participar aquest dissabte en la mobilització en defensa de la democràcia a Veneçuela per "dir-li a Nicolás Maduro que ja n'hi ha prou, que el guanyador de les eleccions ha de prendre possessió del càrrec el proper 10 de gener".

Després, Tellado ha assegurat que "toca demanar disculpes" al poble veneçolà "per la inacceptable posició del Govern espanyol". "I com que no ho faran ells, ho fem nosaltres per ells, pel seu silenci, per la seva complicitat amb el dictador Maduro", ha afirmat, per afegir que aquesta "no és la posició de la immensa majoria dels espanyols".

"Els espanyols no estem disposats a tolerar el conxabeig del Govern de Pedro Sánchez amb el règim de Maduro", ha proclamat, per criticar després el "lamentable comportament" de l'expresident socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Tellado ha dit que el PP lamenta que un expresident "participi en les malifetes perpetrades per la dictadura de Maduro" i ha afirmat que ni Sánchez ni Zapatero "representen Espanya" ni "el sentir majoritari dels espanyols".

"Zapatero no va ser només un facilitador. Zapatero és un pocavergonya política. Aquesta és la realitat i cal trucar a les coses pel seu nom", ha afirmat, per afegir que "s'ha comportat com un testaferro d'una dictadura" i "això avergonyiment al conjunt de la societat espanyola".

Álvarez de Toledo: "Sense veritat no hi ha democràcia"

Després ha pres la paraula la portaveu adjunta del Grup Popular al Congrés, Cayetana Álvarez de Toledo, que ha avisat que a la vida pública ha de regir la veritat i el mandat popular. Segons ha proclamat, "sense veritat no hi ha democràcia".

"El cansament és moltes vegades comprensible entre els que han patit la dictadura durant tantíssims anys. És comprensible en molts veneçolans, que porten anys de dictadura, de patiment, de tortura, de repressió, però és inacceptable entre els que tenim el deure des de tants llocs del món, de mantenir la flama encesa i continuar lluitant", ha asseverat, per avisar que a Veneçuela "es juguen els valors fonamentals de l'ordre liberal".

Per part seva, l'exalcalde de Caracas Antonio Ledezma ha demanat "als governs del món, inclòs el d'Espanya", que deixin d'estar "dorant la perdiu" i "diguin definitivament que Edmundo González és el president electe legítim de tots els veneçolans ".