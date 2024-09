Mònica Oltra serà jutjada per presumpte encobriment d'abusos del seu exmarit

Oltra, en una imatge recent. Foto: Europa Press

Males notícies per a Mònica Oltra. La líder de Compromís ha vist com la justícia ha rebutjat els seus recursos i l'ha processat pel presumpte encobriment dels abusos sexuals a una menor tutelada per part del seu exmarit, que treballava com a educador social al centre on hi havia la víctima.

Així ho acorda en una interlocutòria a què ha tingut accés Europa Press i en què fa seu el raonament del ministeri fiscal que, en el seu informe, concloïa que en haver estat tots els ara processats "investigats per la seva participació, major o menor, d'una o altra manera, en els dos episodis en què l'Audiència sosté l'existència d'indicis de criminalitat justificadors de l'ulterior curs de la causa, el que pretenen els recurrents -una repetició del sobreseïment ja acordat i revocat- apareix com un impossible processal" .

Segons el parer del fiscal, aquest fet "situaria l'instructor en una posició de rebel obstinació davant del mandat de qui té atribuïda legalment la potestat revisòria de les seves decisions". "Dit d'una altra manera, havent ordenat l'Audiència '... l'acomodació del procediment als tràmits del procediment abreujat...' sense cap limitació subjectiva, la interlocutòria la reforma de la qual pretenen els recurrents resulta plenament ajustada a aquest imperatiu i al moment processal que aquest va deixar la causa".

El jutge assenyala a l'acte que "no pot sinó acollir-se a aquest raonament" per desestimar els recursos de reforma presentats per cinc dels exalts càrrecs contra la interlocutòria del 21 de juny pel qual va acordar el processament de tots ells.

En aquesta resolució el magistrat instructor va dictar interlocutòria de transformació de les diligències prèvies en procediment abreujat "per imperatiu legal", en aplicació de la interlocutòria de la Secció Quarta de l'Audiència de València en virtut del qual es va reobrir la causa contra l'exvicepresidenta i els seus ex alts càrrecs.

La jove que sent menor i tutelada per la Generalitat Valenciana va ser víctima dels abusos sexuals per part de l'exmarit i que exerceix l'acusació particular en aquest cas reclama tres anys i mig de presó per a Oltra i 12 d'inhabilitació per a ocupació o càrrec públic, com demana Vox, que actua d'acusació popular.